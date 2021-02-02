banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri

Büro Memur-Sen ve Yüksek İhtisas Üniversitesi İşbirliği Protokolü imzaladı

Büro Memur-Sen İktisadi İşletmesi ile Yüksek İhtisas Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Eğitim 02.02.2021, 16:49
3
Büro Memur-Sen ve Yüksek İhtisas Üniversitesi İşbirliği Protokolü imzaladı

Büro Memur-Sen İktisadi İşletmesi ile Yüksek İhtisas Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Büro Memur Sen Genel Başkan Yusuf Yazgan ile Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç arasında imzalanan protokolde, Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Rektör Yardımcıları Ali Haydar Şahinoğlu, Zuhal Aktuna ve üniversite yetkilileri de katıldı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi İle Yapılan İş birliği kapsamında, yüz yüze, online ve karma olmak üzere çeşitli kurs ve sertifika programları düzenlenecek, taraflar üniversitede teknoloji transferi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), TEKNOKENT ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulması yönünde çalışmalar yapabilecek. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde Üniversite iş birliğine dayalı, proje faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kurum ve fonlardan sağlanacak kaynaklar ile tarafların kurumsal stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlarda modern teknolojiyle donatılmış ortak laboratuvarlar kurulabilecek. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecek hibe fonlarında kaynak sağlayacak projeler geliştirecek, seminerler ve bilimsel toplantılarla katılımcıların çalışma hayatına katkı sağlaması asıl amaç olacak.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Bugün burada Yüksek İhtisas Üniversitemizle sendika üyeleri arasında, sendika bünyesinde kurmuş olduğumuz iktisadi işletme bünyesinde bir anlaşmaya imza attık. Büro Memur-Sen olarak üyelerimizin eğitimi noktasındaki gelişmeler kapsamında sürekli imzalar atıyoruz. Bugün de bu anlamda Yüksek İhtisas Üniversitesi ile güzel bir anlaşmaya imza attık. Anlaşmanın detaylarını 80 üyemize duyuracağız. En iyi ve en güzel şekilde projeler yapacağız. Proje hayata geçtiğinde üyelerimize güzel hizmet sunacak. İktisadi işletmemizde bu çerçevede faaliyetlerine devam etmiş olacak” dedi.

80 bini aşan üyesiyle Türkiye’nin büro hizmet kolunda en büyük sendikası olduklarını dile getiren Yazgan “Kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını geliştirme noktasında projeler yapıyoruz. Üyelerimizin hem ekonomik hem de kaliteli bir eğitim alması için çalışıyoruz. Projelerimiz Türkiye genelinde bütün üyelerimizin yararlanacağı yüz yüze ve online (çevrimiçi) olacak. Sendika olarak da üyelerimiz için birçok projemiz var ama eğitim projeleri sendikamızda daha çok önemsediğimiz bir program. İş birliğimiz ileriye dönük olarak diğer programlarda da devam edecek. Büro Memur-Sen olarak eğitim faaliyetlerimizi artırarak üyelerimizin geleceğe dair planlarına her daim katkı sağlayacağız. Yüksek İhtisas Üniversitesi ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü’nün Büro Memur-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu güzel birlikteliği imza altına alıp kanıtlamakla Üniversitem adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversiteler misyonları itibarı ile toplumun gelişmesi ve akademik hayatında her kesimine katkı sağlamayı kendine zorunlu hissetmiş kurumlarıdır. Bizimde bu misyonumuz çerçevesinde sürekli eğitim merkezimiz, Büro Memur-Sen ile birlikte, sendikamızın değerli üyelerine arzu ettikleri alanlarda değerli eğitim katkıları ve uygulama katkıları sunacaklardır. Ayrıca gelecekte üyelerimizin çocuklarının eğitimlerinde de belirli fırsatlar sunacaktır. Bu güzel başlangıç için sendika üyelerine Üniversitem adına teşekkür ederim” ifadelerini aktardı.
Yorumlar (0)
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16