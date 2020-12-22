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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalıdır”

Kamuda farklı kurumlarda görev yapan sözleşmeli personelin beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalıdır" dedi.

Eğitim 22.12.2020, 13:13
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalıdır”

Kamuda farklı kurumlarda görev yapan sözleşmeli personelin beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Tüm sözleşmeli personeller istisnasız kadroya alınmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan yaptığı açıklamada, “Kamuda farklı kurumlarda, farklı unvanlar için farklı bir sözleşmeli istihdam söz konusu. Örneğin sözleşmeli olarak atanan öğretmenler 4 yıllık süre sonunda başarılı bulunursa kadroya geçirilmektedir. Benzer bir durum sözleşmeli sağlık personeli için de söz konusu. Belirli bir süre çalışıyorsunuz, başarılı bulunursanız kadroya geçiriliyorsunuz. Kamudaki 4/B veya diğer kanunlara dayalı sözleşmeli personel için de bu sistem benimsenebilir” değerlendirmesini yaptı.

Yazgan, "Bu durum hem çalışma barışını sağlayacak hem de personelin performansını ve motivasyonunu arttıracaktır. Neticede kurumsal hizmet kalitesi artacaktır. 4/B sözleşmeli personel bir kanunla kadroya geçirilmez ise ömür boyu sözleşmeli olarak kalmaktadır. Aynı işi yapan, aynı mekânı bazen aynı unvanı paylaşan personel, biri memur diğeri sözleşmeli olduğu için farklı mali ve sosyal haklara sahip; bu durumun sürdürülmesi mümkün değildir. Yetenekli ve üstün vasıflara sahip olmasına rağmen sözleşmeli personelin kariyer planlaması yapması ve geleceğe dair hedef belirmesi yolunda önüne engeller çıkarmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu da çalışanların yeteneklerinin körelmesi demektir. Kamuda görevli vasıflı personelin kendini geliştirmesinin önü açılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeli personelin kadro sorununun yıllardır devam ettiğini vurgulayan Genel Başkan Yazgan “2018 yılında çıkartılan 703 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca, 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personel, 3+1 sistemine göre kadroya geçirilecek. Ancak aynı işi yapmakta olan fakat bu tarihten önce çalışmaya başlamış sözleşmeli personel kadroya alınmıyor” dedi.

"Tüm siyasi partileri göreve davet ediyoruz”

Personelin sözleşmeden kadroya geçmek için açtığı davaların, çalışanlar lehine sonuçlanmaya başladığını söyleyen Yazgan, “Kamuda farklı kurumlarda davayı kazananların kadroya alınmasının önü açılıyor ancak, kadroya geçebilmek için herkesin bireysel dava açması gerekiyor. Davaların çalışanlar lehine sonuçlanmasının ardından diğer sözleşmeli personeller de bireysel davalar açmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmişte 4/B’lileri kadroya geçirdi. 4/B’li çalışmayla kadroya geçme arasında devlet bütçesi açısından bir fark yok. Bu sebeple tüm siyasi partileri, sözleşmelilerin kadro sorunlarını çözüme kavuşturması için göreve davet ediyoruz” dedi.

“Sözleşmeli personel statüsü sona ermeli, kadro güvencesi sağlanmalı”

Büro Memur-Sen olarak kamu personel sisteminde kurum, unvan, görev ve görev yeri ayırımı olmaksızın, kadrolu statüde istihdam esasının benimsenmesini ve sözleşmeli personel sisteminin tamamen terk edilmesi kararlığını sürdürdüklerini ifade eden Genel Başkan Yazgan, “31 Mart 2019 yerel seçimleri gösterdi ki, sözleşmeli istihdamı ileride keyfi uygulamalara imkân tanımaktadır. Özgürlük ve demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyen bazı belediye başkanları, göreve geldiklerinde baskı, sürgün ve mobbinge başvurdular. Gelinen noktada işten çıkarmalar ve sürgünler, iş güvencesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kapı dışı edilmelerin önüne geçmek için kadro güvencesini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
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