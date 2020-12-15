Burdur Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

Burdur Belediyesi tarafından, uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi çocuklar için 108 tablet alındı. Tabletler, çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’a teslim edildi.

Teslim töreni, belediye makamında gerçekleştirildi. Uzaktan eğitime destek olmak amacıyla, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplantı gerçekleştirdiklerine değinen Emre Çay, "Belediye başkanımızın, sendikalarımız katıldığı bir toplantıydı. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize yönelik bir destek mahiyetinde ilgili kurum ve kuruluşlarımız bazı taahhütlerde bulunmuşlardı. Bugün de Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz 108 adet tablet desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra diğer kurumlarımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın geri kalan tabletlerle ilgili planlaması var. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler adına tabletleri ulaştıracak"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise korona virüsü yenerek, 40 gün sonra görevinin başına döndüğü için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burdur’umuza yeniden hizmet edeceğim. Bugün de iyi bir tesadüf oldu. Daha öncesinde söz verdiğimiz bir projenin paydaşı olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tespitleri doğrultusunda il genelinde tüm ihtiyaç sahibi olan, uzaktan eğitime katılamayan çocuklarımıza tablet verme sözünde bulunmuştuk. Valimizle yaptığımız bir toplantımızda, valimiz bizimde bu aşta tuzumuz bulunmasını istedi ve bizde memnuniyetle kabul ettik. Bugün 108 adet tabletimizi müdürümüze teslim edeceğiz. İnşallah o da tek tek tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bizler adına ulaştıracak. Tek elden yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mükerrer yapılan işlerde zaman zaman karışıklık ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşamama ihtimali olabiliyor. Bizde bu ihtimale karşı tek bir noktadan projeyi yürütme kararı almayı almıştık" dedi.

Ercengiz, projede emeği geçen paydaşlara teşekkürlerini sunarak, konuşmasını noktaladı.