Nilüfer Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete açılan Burak Berk Kreşi ilk mezunlarını verdi. Düzenlenen Bahar Şenliği’nde miniklere mezuniyet belgelerini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ilk kez mezuniyet heyecanı yaşadı. Düzenlenen yıl sonu etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. 4-5-6 yaş gruplarındaki çocuklar sergiledikleri performansla büyük alkış alırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Törende konuşan Başkan Turgay Erdem, minik öğrencileri kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Erdem, Burak-Berk Kreşi’nin en kaliteli eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu projemizi yaygınlaştırmak hedefindeyiz. Her yıl bir kreş açarak daha fazla alanda eğitim imkanı sağlayacağız. Çağdaş bir eğitim modeliyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bugün ilk mezunları verme heyecanı yaşıyoruz. Çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler miniklere mezuniyet belgelerini verdi.