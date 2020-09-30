Bulduğu yöntemle uzaktan eğitimi eğlenceli hale getirdi
İLKOKUL ÖĞRETMENİ UZAKTAN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN EĞLENCELİ HALE GETİRMEK İÇİN TÜRK MASAL KAHRAMANLARININ KOSTÜMLERİ İLE DERS ANLATIYOR.
İlkokul öğretmeni uzaktan eğitimi öğrenciler açısından eğlenceli hale getirmek için Türk masal kahramanlarının kostümleri ile ders anlatıyor.
Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan 75.Yıl İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğretmeni Mustafa Yıldız, bulduğu yöntemle uzaktan eğitimi öğrenciler açısından eğlenceli hale getirmeyi başardı. Yıldız, derslere olan ilgili arttırmak için konu anlatımlarını, Türk masallarındaki karakterlerin kostümleri ile veriyor. Bir gün Hasrettin Hoca, bir gün Keloğlan olan Yıldız, öğrencilerin derslere ilgisini arttırdığını düşünüyor.
Yıldız, ders anlatım videolarının sosyal medya kanalında yayınlandığını belirtip bu sayede öğrencilerin istediği vakitlerde, dersleri tekrar tekrar izleme imkanı da bulduğuna dikkat çekti. Yıldız, “Konu anlatımlarını daha etkili hale getirebilmek için videolar çekmeye başladık. Bu videolarla bir kanal oluşturduk. İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ve okul müdürümüzün desteği ile bir kanal oluşturduk. Bu kanalda çocuklarımız ders videolarını istedikleri vakitlerde tekrar tekrar izleme imkanı buldu. Videoları ilgi çekici hale getirmek için Nasrettin Hoca olduk, Keloğlan olduk, sihirbaz olduk, Barış Manço olduk. Bu karakterlere girip dersleri öğrencilerimiz için daha ilgi çekici hale getirdik. Hedef kitlemiz çocuklar. Çocukları dersleri izlerken, iştahla izlemelerini amaçladık” şeklinde konuştu.
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