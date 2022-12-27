Bugün yapılan çalışmalar ile gelecekte jet yakıtlarında tasarruf sağlanacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde jet motorları üzerinde sürdürülen çalışmalar ile gelecekte kullanılacak jet motorlarının yakıtlarından tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojiyle donatılan laboratuvar altyapısı ve havacılık alanında verdiği eğitimlerle adından sıkça söz ettiriyor. Üniversite bünyesinde kurulan İki laboratuvarında gerçek bir mini turbo jet motoru bulunuyor. Uçak Mühendisliği alanında eğitim gören öğrenciler için uygulama araştırma ve geliştirme imkanı sağlanan itki laboratuvarında gerçek bir mini jet motoru bulunması öğrencilerin eğitimi açısından avantaj sağlıyor. Öğrenciler uygulamalı olarak jet motorunun çalışma prensipleri, sıcaklık, basınç ve yakıt tüketimi konusunda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiriliyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lisans düzeyinde öğrenim öğren öğrenciler için bu tarz yüksek donanımlı laboratuvarlarda uygulamalı olarak eğitim görmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Jet motorumuz hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlıdır”

Rektör Kul, laboratuvarda bulunan jet motorunun hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlı kullanıldığını söyleyerek, “İtki laboratuvarımızda gerçek bir mini turbo jet motoru mevcut. Bu jet motoru kompresör, yanma odası ve tribün olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Bu jet motorunda normalde kullanılan jet motoru yakıtı kullanılıyor. Üzerine yerleştirilmiş olan sensörler sayesinde kompresör, yanma odası ve tribün kısmında sıcaklık ve basınç değerlerini göstermektedir. Anlık olarak da yakıt tüketim verileri gözlenebilmektedir. Bu jet motorumuz hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlıdır. Burada yapılan tasarımlar veya deney şartlarının geliştirilmesiyle jet motorlarının performanslarını İtki güçlerini bir uçağın ya da hava aracı platformunun ne kadar bir kuvvetle itilebileceği burada test edilebilmektedir” dedi.

Uçuşta yakıtı minimum da tutacak en uygun hızı burada modelleyip veriler elde edilebileceğini söyleyen Rektör Kul, “Uçak mühendisliğinde öğrenim gören öğrencilerimizin İtki alanında uygulamalı eğitimde kullanabilecekleri bir sistemdir. Ayrıca akademisyen hocalarımızın da İtki alanında ki ARGE projelerinde kullanacakları mini bir jet motor sistemidir. Bir uçak için gerekli İtki kuvvetleri buradan elde edilip edilemediğini buradan tespit edilebiliyor. Burada anlık olarak yakıt tüketimi gözüktüğü için en ideal uçuş hızı ve İtki kuvveti ne olmalı? Yakıt ne kadar süre yetebilir? Gibi sorular burada hesaplanarak çalışmalar yapılabilecek. Uçuşta yakıtı minimum da tutacak en uygun hızı burada modelleyip veriler elde edilebilecek. Lisans düzeyindeki öğrencinin böyle bir jet motoruyla üniversitede karşılaşması, deneyimleyip incelemesi uygulamalı eğitimin temel prensibi olarak çok önemli. Gerçek hayattaki çalışma ortamının üniversiteye aktarılması hem eğitim, hem de araştırma geliştirme için çok faydalıdır” şeklinde konuştu.

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