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Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi İstanbul Aydın Üniversitesi Kampüsünde başladı

7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin (EURIE) açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Zirve dünya genelinde yükseköğretimin nabzını tutuyor, çok önemli. Üniversiteler ülkelerin yarınları adına çok önemli bir misyonu taşıyor. Yenilikçi çalışmalarımızla gençlerimizi hem bugünleri hem de yarınları için en güçlü şekilde donanımlı kılmaya ve gerek yönetim gerekse karar alma süreçlerinde onları her daim güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitim 02.03.2022, 14:58 02.03.2022, 16:31
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi İstanbul Aydın Üniversitesi Kampüsünde başladı

Avrasya Üniversiteler Birliğince (EURAS) bu yıl 7'ncisi düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) hibrit olarak başladı. 'EURIE eğitimde kıtaları birleştiriyor' sloganıyla gerçekleşen zirve kapsamında yükseköğretimde uluslararasılaşma, inovasyon, kalite güvencesi, uluslararası eğitim ve araştırma programları gibi konular dünyadan önemli kuruluşlar ve üniversitelerin üst düzey temsilcileri tarafından ele alınacak.

Conference Program – Eurie Education Summit

154 KONUŞMACI, 50'DEN FAZLA PANEL VAR 

Zirveyle Türkiye’nin yükseköğretim sektörünü dünyaya tanıtmaya devam etmek, bu sektörde bir cazibe merkezi haline getirerek akademik iş birliklerini artırmak amaçlanıyor. Etkinlikte yüz yüze ve sanal olarak 154 konuşmacı, 50’den fazla panelde katılımcılarla bir araya gelecek.  

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya’daki Halit Aydın Kampüsü’nde düzenlenen zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, rektörler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.  

Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve TİM Başkanı İsmail Gülle ise zirveye gönderdikleri video ile katıldı. İki isim de zirvenin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Zirveye zoom üzerinden katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yaptığı kısa sunumda desteklerini dile getirerek etkinliğin etkin ve başarılı geçmesi dileklerinde bulundu.  

7&#39;NCİ AVRASYA YÜKSEKÖĞRETİM ZİRVESİ BAŞLADI - Haberler

ÜNİVERSİTELER YARINLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYOR 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, etkinliğin dünya genelinde yükseköğretimin nabzını tuttuğunu söyleyerek, “Bu kıymetli çalışmanın çıktıları ve elde edilecek kazanımlar ülkemiz ve insanlık için hayırlı olsun diyorum. Üniversiteler ülkelerin yarınları adına çok önemli bir misyonu taşıyor. İnsanların üniversitelerde almış olduğu eğitim, yaşadıkları ülkenin yarınlara olan yürüyüşüne ve bu yürüyüşteki istikamete çok ama çok önemli bir etkide bulunur. Üniversitelerin araştırmadan ve bilimden beslenerek topluma en büyük öncülerden biri olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu vesileyle üniversitelerimizin sadece bugünlerin değil yarınların sorunlarına da gerek teknolojik anlamda gerek bilimsel anlamda ve kültürel anlamda da önemli bir sorumluluğu da üstlendiklerini söylemeliyim” dedi. 

GENÇLERİMİZİN GÜCÜNÜ, POTANSİYELİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ 

Gençlerin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, “Yenilikçi çalışmalarımızla gençlerimizi hem bugünleri için hem yarınları için en güçlü şekilde donanımlı kılmaya ve gerek yönetim gerekse karar alma süreçlerinde onları her daim güçlendirmeye devam edeceğiz. Avrupa’nın en genç nüfusuna ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bu manada gençlerimizin gücünü, potansiyelini çok iyi biliyoruz. Küresel manada birçok problem var bu problemleri çözecek olan dünyayı daha adil daha yaşanılabilir kılacak olanın da gençler olduğuna inanıyoruz. Üniversitelerimizin bilgi ve donanım adına insanlık için bir dayanışma ortamı, üretim merkezi olması hayati bir önem taşıyor” diye konuştu.  

7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

OLPAK: TÜRKİYE EĞİTİMDE TERCİH EDİLEN BİR ÜLKE  

Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Başkanı Nail Olpak da “Salgın hayatımızda birçok değişimi beraberinde getirdiği gibi eğitimi de etkiledi. Bir ürün ya da hizmet hemen yanı başınızda olabilir ama ona salgın sebebiyle ulaşamıyorsanız yakınlık bir anlam ifade etmiyor erişilebilirlik gerekiyor. Tüm dünyada ve sektörlerde olduğu gibi eğitimde de zorlu bir süreç yaşansa da Türkiye hem sağlık sistemi hem de eğitim sistemindeki kalitesi ve uygun maliyetleriyle uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen ülkelerden birisidir” ifadelerini kullandı.  

DOÇ. DR. AYDIN: ÜNİVERSİTELER DÜNYA PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ARAYACAK  

Dünya genelinde meydana gelen krizlerin eğitimle çözülebileceğini söyleyen EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise üniversitelere çok iş düştüğünü ifade etti. Sağlık, ekonomi, siyaset ve sosyal alandaki sorunlara üniversitelerin iş birlikleri yaparak çözüm ürettiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, “İşte bu anlamda yedincisini yaptığımız zirve önem arz etmektedir. Çünkü yine üniversiteler zirve dolayısıyla birçok iş birliği yaparak problemlere çözüm arayacak. Geleceğe yön veren ve geleceğin yol haritasını çizen üniversitelerdir. Genç girişimcilerin yeni fikirlerini yatırımcılarla buluşturacağı bir ortam da oluşturduk. Katılımcılarımıza, hocalarımıza zirvemizi renklendirdikleri, bilgi ve birikimleriyle renk verdikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

THY GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. AHMET BOLAT: TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE MARKALAŞMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Etkinliğe katılan THY Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Farklı kültür ve değerlere sahip bir çok ülkenin yüksek öğretim kurumlarını burada bir arada görmek eğitim birikimlerini paylaşmak, gerek öğrenci gerek öğretici olsun yüksek öğrenim mensuplarının yakın ve zengin işbirliğinde bulunmasını sağlamak Türkiye'nin eğitimde markalaşma sürecinde önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

7'nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 4 mart'a kadar devam edecek.

#avrasya yüksek öğretim zirvesi #Mustafa Aydın #üniversite #kasapoğlu
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