Bu sınıfta kız öğrenciler hayata hazırlanıyor

Balıkesir’de Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Okulu’nda ilginç bir projeye imza atıldı. Okulda oluşturulan "Zarafet Atölyesi" sınıfında genç kızlar A’dan Z’ye hayata dair her şeyi öğrenecek.

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Okulu’nun talebiyle Türk Kızılay Balıkesir Kadın Gönüllüleri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında okulda oluşturulan özel bir sınıfta, kız öğrencilere yemek yapmaktan, edep ve adap kurallarına kadar her şey öğretilecek. Balıkesir’in Karesi ilçesinde eğitim - öğretim veren Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Okulu ve Kızılay Kadın Gönüllülerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Zarafet Atölyesi" projesi hayata geçirildi. Okulun talebi ile harekete geçen Türk Kızılay Balıkesir Kadın Gönüllerinin, hayırseverlerin katkısıyla yaptırdığı "Zarafet Atölyesi" ismini verdikleri sınıf Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Türk Kızılay Balıkesir İl Başkanı Mustafa Burak Kelemençe’nin açılış kurdelesi kesmesiyle eğitime başladı.

Proje hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yaklaşık 1 sene önce Kızılay Teşkilatında, kadın teşkilatlarının yapılanması çalışmalarını yapılandırdıkları sürede bu projenin kendilerine geldiğini ifade etti.

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hocalarının, "Biz kız öğrencilerimizi hayata hazırlayacağımız bir atölye hayata geçirmek istiyoruz" demesiyle projeyi gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Yılmaz, "Bizi destekler misiniz diye talepleri oldu. Biz de o sırada tabi gelmişiz eğitim veriyoruz, kadın teşkilatının nelere yoğunlaşacağından bahsediyoruz ve dedik ki bu kadından kadına çok yakışan bir proje olur. Çünkü okullarımızda çocuklarımızı üniversiteye hazırlıyoruz, eğitimlerini veriyoruz ama bir de o çocuklarımızı kendi ayaklarının üzerinde duracak hale getirmemiz lazım. Ben aynı zamanda Tıp Fakültesinde öğretim üyesiyim. Benim öğrencilerim oluyor. Tıp Fakültesini kazanmış, yurtta kalıyor ve diyor ki, ’ben evde kalamam çünkü hiç hayatımda yemek yapmadım, açlıktan ölebilirim’ diyen öğrencilerimiz oluyor. Bu kız değil, erkek değil, herkesin, her bireyin kendi yaşamını devam ettirecek kadar temel becerileri ediniyor olması lazım. Ben bütün okullarımızda bu tarz atölyelerin açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türk Kızılayı’nın eğitim okullarındaki kütüphaneler ve bu tarz atölyeleri desteklerinin altını çizen Fatma Meriç Yılmaz, "Bunları sadece kendimiz desteklemiyoruz aslında. Toplumdaki bağışçılarımızla beraber yapıyoruz. Bugün burada açılışı yapılan atölyenin en önemli konularından bir tanesi de aslında imece usulü yapılmış olması. Burada ustayı çağırdığı zaman bizim Kızılay kadınlarımız, diyor ki usta ’bu da benden olsun, bana ekstra ücret vermeyin.’ Hatta cebinden gidip malzemeyi alan ustalar oluyor. Bu bizim halkımızın yardımlaşması, bir toplumsal dayanışma projesi aynı zamanda. Ama buradan mezun olan kızlarımız yarın üniversiteye gittikleri zaman kendilerini kolayca hayatlarını devam ettirebilecek kadar donanımlı olsunlar. Burada iyiliği, vicdanı, merhameti öğrensinler. Kızılaycılığı da öğrensinler. Ve tabi ki istiyoruz ki büyüdükleri zaman Kızılay Kadın Teşkilatının bir gönüllüsü olsunlar bizlerle birlikte" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise gerçekleştirilen projenin kendilerine büyük katkı sağlayacaklarını belirterek, projede katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.