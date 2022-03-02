Bu program Türkiye’de ilk ve tek

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında kurulan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), kapsam olarak Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliği taşıyor.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), üstün yetenekli öğrencilere örgün eğitimlerine ek olarak bireysel farklılıklarına uygun ve bilimsel temellere dayanan destekleyici eğitim etkinlikleri sunuyor. Prof. Dr. Uğur Sak’ın projesiyle üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ÜYEP, Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında kuruldu. ÜYEP, kapsam olarak Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliği taşıyor. Merkezde yürütülen çalışmalara emek veren öğretim üyelerinin başında ise ÜYEP Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Ayaz geliyor.

Özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim programları hazırlanıyor

ÜYEP temelde üstün yetenekli öğrenciler için tasarlanan bir eğitim programı olarak biliniyor. Bu eğitim programı her yıl ilkbahar-yaz-sonbahar olmak üzere üç dönem halinde hafta sonları devam ediyor. ÜYEP’in sahip olduğu tanılama sistemi ile her yıl 5’inci sınıfta okuyan 28 üstün yetenekli öğrenci bu sisteme girmeye hak kazanıyor. Tanılanan çocuklara fen ve matematik alanlarında hızlandırılmış ve zenginleştirilmiş bir öğretim programı sunuluyor. Eğitimler güz ve bahar dönemlerinde 10 hafta olmak üzere hafta sonları matematik-fen ve kişilik eğitimi konularında veriliyor. Yaz programında ise öğrencilere iki hafta ağırlıklı olarak astronomi, kodlama, oyun tasarımı, fotoğrafçılık, drama olmak üzere daha zengin bir müfredat sunuluyor. ÜYEP’te tanılanan ve üstün yetenekli olarak özel eğitime tabi tutulan öğrenciler ortaokul hayatları boyunca bu eğitimden yararlanıyor.

ÜYEP öğrencileri yeteneklerini keşfediyor

Programın genel amacı, üstün yetenekli öğrencileri tanılamak, bu öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmak ve bu yeteneklerini pozitif yönlerde kullanmalarına yardımcı olmak. Böylelikle üstün yetenekli öğrencilere sadece iyi bir eğitim vermenin ötesinde genç üstün potansiyelleri başarılı yetişkinlere dönüştürme de hedefleniyor. ÜYEP öğrencilerin yeteneklerini keşfettikleri, kendilerini geliştirme olanağı buldukları eğitsel ve sosyal bir ortam. Bu kapsamda ÜYEP sınıflarında adeta geleceğin bilim insanlarının tohumları atılıyor. Seçkin bireyler yetiştiren bir program olmayı vizyon edinen ÜYEP’in en önemli misyonu, öğrencilerini gelecekte olağanüstü başarılı, sıra dışı kişilikler olarak görmek.

ÜYEP pek çok farklı gruba hizmet sunuyor

ÜYEP’in bünyesinde Türkiye’de model olarak nitelendirilen bir çalışma bulunuyor. Bu model kapsamında ÜYEP öncülüğünde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden beş okul ile de çalışmalar yürütülüyor. Bu okullarda var olan özel yetenekli çocuklara destek eğitim programları sunuluyor. Tanılama desteği verilen okullarda üstün yetenekli seçilen öğrenciler için haftalık belirli saat aralıklarında özel destek sınıflarında farklılaştırılmış bir müfredat eğitimi veriliyor. ÜYEP başarılı eğitim kadrosu ile özel yetenekli öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi için bakanlıklara, Yüksek Eğitim Kurumu’na (YÖK), Millî Eğitim Bakanlığına, çeşitli eğitim kurumlarına ve ailelere de hizmet veriyor.

Türkiye’nin ilk zekâ ölçeği testi “Anadolu Sak Zekâ Ölçeği”

ÜYEP tarafından geliştirilen Anadolu Sak Zekâ Ölçeği ile dileyen ailelere özel olarak da hizmet sunuluyor. Türkiye’nin ilk zekâ ölçeği testini geliştiren ÜYEP’in bu testi özel yetenekli ve diğer normal öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesinde temel araç görevi görüyor. Merkezde 4-12 yaş aralığındaki çocuklara ailelerin isteği üzerine uygulanan Anadolu Sak Zekâ Ölçeği, yalnızca merkezde eğitim gören çocuklara değil tüm ülkeye hizmet sunuyor.

ÜYEP Avrupa Birliği Yetenek Noktalarından birini oluşturuyor

Avrupa Birliği Yetenek Noktalarından biri olan ÜYEP, uluslararası alanda da büyük başarılara imza atıyor. Özel yetenekli çocukların eğitimi için gerçekleştirilen akreditasyon süreçlerinin önemli bir parçası olan ÜYEP, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da tanınan ve eğitimine önem verilen bir kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm bunların yanında öğretim elemanı yetiştirme programında da aktif olarak görev alan Anadolu ÜYEP, özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman yetiştirilmesi için Türkiye’de doktora eğitimi verebilen üç üniversiteden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora Programları öğrencilerinin eğitim programlarına katkı sağlıyor.