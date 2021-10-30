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Bu okulda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir okulda, öğrenci ve öğretmenlerin sahiplendikleri kedi ve köpek, öğrencilerle birlikte derse girmeye başladı.

Eğitim 30.10.2021, 11:50
Bu okulda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir okulda, öğrenci ve öğretmenlerin sahiplendikleri kedi ve köpek, öğrencilerle birlikte derse girmeye başladı.

İskenderun ilçesindeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin okul çevresinde dolaşan bir sokak kedisi ve köpeğini sahiplenerek okulda beslemeye başlaması büyük bir sevgi hareketini tetikledi. Okul bahçesinde Tarçın adı verilen kedi ve Şila adı verilen köpek için kulübeler ve besleme odakları yapıldı. Çevredeki sahipsiz sokak hayvanlarının da faydalandıkları besleme odaklarına öğrenci ve öğretmenler düzenli olarak mama ve su bırakıyorlar. Ders aralarında okul bahçesinden hiç ayrılmayan Şila ve Tarçın’ı kucaklarından indirmeyen öğrenciler, hem birlikte güzel vakit geçiriyorlar hem de hayvan sevgisini hissediyorlar. Şila, gördüğü sevgiyi karşılıksız bırakmayarak öğrencileri okul çıkışına kadar uğurluyor, sonra da gece okul bahçesinde kalarak bekçilik görevini üstleniyor. Tarçın isimli kedi ise öğrenciler ile birlikte derse giriyor ve ders süresince sınıfta kalıyor.

Okulda "Minikpatiseverler" adı altında kurduğu bir platform ile hayvan sevgisi ile ilgili birçok sosyal etkinliğin yapılmasına önderlik eden okul öğretmenlerinden Nesrin Eren, hayvan sevgisinin eğitimde mutlaka olması gerektiğinin altını çizerek, “Biz hayvan sevgisini öğrencilerimize empati ile öğretiyoruz. Hoşgörülü olmayı, canlılara eşit davranmayı, saygıyı, adaletli olmayı öğretiyoruz. Hayvan sevgisi gibi görünebilir ama altında o kadar çok değer barındırıyor ki. Bu nedenle biz, mutlaka eğitimde hayvan sevgisi olmalı diyoruz" dedi. Kedi ve köpekleri her fırsatta seven öğrenciler ise onlarla birlikte oyunlar oynamayı, dersleri birlikte dinlemeyi çok sevdiklerini belirterek, hayvan sevgisinin eğitim içerisinde yer almasının ve hayvanların haklarının bilinmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

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