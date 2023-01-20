Bu okulda 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı

Samsun’da aynı okulda okuyan 18 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler karne başarılarıyla dikkat çekti.

Samsun’da 2022-2023 eğitim-öğretimin ilk yarısında 250 bin öğrenci karne aldı. Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu’nda ise minik 18 ikiz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.

İkiz öğrencilerin karne mutluluğunu anlatan sınıf öğretmeni Mehmet Muslu, “Dönem sonunu problemsiz bir şekilde getirmek mutluluk verici bir durum. Böyle özel bir sınıfta öğretmenlik yapmak, onlarla birlikte sene sonunu getirmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Çocuklarımız gayet başarılı bir şekilde dönemlerini tamamladılar. Özellikle korona çocukları bayağı etkilemişti. Çocukların bir araya gelmeli bizleri çok mutlu etti. Birbirlerine ve okula kavuşmuş olmaları eğitimin okulda yapıldığını bizlere bir kez daha gösterdi. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Umarız ikinci dönemde aynı mutlulukta devam ederiz” dedi.

“762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır”

Karne günü heyecanını ikiz öğrencilerle birlikte yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “Eylül ayında başladığımız 2022-2023 yılının ilk dönemini bugün itibariyle sonlandırıyoruz. Okulumuzda 762 öğrencimiz vardır. 762 öğrencimizin 36 tanesi ikiz öğrencilerden oluşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 6 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve velilerimizle sağlıklı bir ikinci dönem başlangıcı olması temennisiyle hepsine iyi tatiller diliyoruz” diye konuştu.