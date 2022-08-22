Bu okul Türkiye’nin en girişimci meslek lisesi seçildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dünya genelinden 86 bin okulun katıldığı yarışmada Türkiye’nin en girişimci meslek lisesi seçildi.

Dünya çapında gençlere girişimci zihin yapısını kazandırmak için çalışmalar yürüten Junior Achievement’in 2022 yılı ödülleri dağıtıldı. Girişimcilik eğitimindeki en iyi okulların ulusal ve Avrupa çapında belirlendiği "The Entrepreneurial School" yarışmasına dünya genelinde 86 bin okul başvurdu. Etkinlikte, Türkiye’den en girişimci meslek lisesi Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, en akademik lise ise Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi oldu.

"Eğitim vizyonumuz bize bu neticeyi getirdi"

Ulusal ve uluslararası birçok projeye katıldıklarını söyleyen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Çiner, "Başarı hikayesi kesinlikle tesadüf değil. Birçok ulusal ve uluslararası projelerde yer aldık. O projelerde yaptığımız çalışmalar, yaptığımız eğitim vizyonumuz bize bu neticeyi getirdi. Başvurumuzu yaptık. Junior Achievement, girişimci gençleri tespit etmeye çalışıyor. O kuruluşa bağlı genç başarı vakfı var. Türkiye’de onu temsil eden. Oraya başvuruda bulunduk. Türkiye’de birçok mesleki ve teknik Anadolu lisesi bu vakfa başvuruda bulundu. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda bir seçim yapılıyor. Seçimler neticesinde Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en girişimci meslek lisesi olarak seçildi" dedi.

"The Entrepreneurial School" ödülünü alabilmek için dünya genelindeki 86 bin okulun başvuruda bulunduğunun altını çizen Çiner, "O 86 bin okuldan meslek liseleri kategorisinde Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz seçildik. Akademik Liseler kategorisinde Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi seçildi. Ülkemizi Anadolu liseleri arasında Trabzon temsil ederken, Meslek liseleri arasında ise biz temsil ettik. Dünya genelinde 35 okulun içerisine girmiş olduk. Türkiye 16 ülkeden biri olmuş oldu. Önümüzdeki yıl da bu yapılan başarılı aktiviteler sonrasında İstanbul’da Avrupa’nın en büyük girişimcilik fuarı GEN-E gerçekleştirilecek. 2023 yılında gerçekleştirilecek bu fuarı tüm öğrencilerimiz ile bizde katılım sağlayacağız. Dünya genelinde 35 okuldan birisi de biziz. Bu şekilde Türkiye’de o okulların arasına girmiş oldu" ifadelerini kullandı.