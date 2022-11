Bu kreş çok farklı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni yapıldı. Bin 125 metrekare alan üzerine inşa edilen Çınar Çocuk Evi’nde, etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra, çocukların doğa ile iç içe olmasını sağlayacak bahçe peyzaj çalışmaları yapılacak.

Çınar Çocuk Evi’nin üçüncü şubesi için bugün İzmit Tepeköy Mahallesi Özbek Sokak’ta temel atma töreni düzenlendi. Bin 125 metrekarelik alanda yapımına başlanan Tepeköy Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 350 metrekarelik alanda tek kat olarak projelendirildi. Etkinlik odaları, derslikler ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla çocukların doğa ile iç içe olacağı şekilde planlandı.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim öncesi verdiği sözler arasında yer alıyordu. Temel atma, konuşmalar ve duaların ardından atıldı.

"Kentimizin temeli sağlam olsun istiyoruz"

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklar ve gençlerin gelişimine yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Temel atma törenleri bizim için kıymetli buluşmalar. Çünkü sosyal belediyecilik vurgusu ve şiarıyla çıktığımız yolda her attığımız temel, her başladığımız proje inanıyoruz ki kentimizin marka değerine bir tık daha katkı sunacak ve kentimizin, insanımızın, çocuklarımızın hayatına değer katacak işler oluyor. Daha önce yaptığımız işlerde oluşturduğumuz marka değerlerimiz ya da nitelikli hizmetlerimiz ortadadır diye düşünüyorum. Kentimizin temeli sağlam olsun istiyoruz. Her dokunduğumuz insan bize bir ‘Allah razı olsun’ dediğinde bizlere çalışma motivasyonumuz ve azmimiz oluyor" dedi.

"Fırsat eşitliği ve en iyi eğitim alınması bizim en önemli görevimiz"

En önemli görevlerinin çocuklara fırsat eşitliği içerisinde iyi bir eğitim sunmak olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "Bu ülkenin bayrağını her alanda gururlandırabilmek için nitelikli öğrencilere, nitelikli eğitim almış çocuklara ihtiyacımız var. Fırsat eşitliği ve en iyi eğitim alması bizim en önemli görevimiz. Bu sorumluluğun da ne demek olduğunu hep birlikte biliyoruz" diye konuştu.

"Yeni imalatını yapacağımız kreşleri tek kat olarak planladık"

Yapılacak binanın özelliklerinden ve faaliyetlerinden de bahseden Hürriyet, "Burası bin 125 metrekarelik bir alana sahip. Özellikle yeni imalatını yapacağımız kreşleri tek kat olarak planladık. Çocuklarımız için en iyi, en kaliteli eğitimi alabilecekleri sağlıklı binaları tasarlamak istedik. Kapalı alanda etkinlik odaları, derslikler, çocuk oyun alanları, sınıflar, park bahçe peyzajı düzenlemesi ve tabii ki çocuklarımıza öğrenirken doğa ile iç içe olacakları güvenli ve eğlenceli bir eğitim alanı sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.