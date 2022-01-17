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Bu kez veliler sınav heyecanı yaşadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda ‘Anne-baba eğitimi’ projesi kapsamında yaklaşık 300 öğrenci velisi okudukları kitaptan sınava girdi.

Eğitim 17.01.2022, 09:02
Bu kez veliler sınav heyecanı yaşadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda ‘Anne-baba eğitimi’ projesi kapsamında yaklaşık 300 öğrenci velisi okudukları kitaptan sınava girdi.

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu velileri, ‘Anne-baba eğitimi’ projesi çerçevesinde sınav heyecanı yaşadı.

Proje kapsamında veliler, çocuk gelişimi ve etkili ebeveyn olmanın yollarının anlatıldığı ‘Okul Evde Başlar’ adlı kitabı okudu. Velilere kitabı okumak için tanınan sürenin ardından ödüllü sınav için başvurular alındı. Sınava yaklaşık 300 öğrenci velisi müracaat etti. Sınava katılacak veliler, sınav saatinden önce tıpkı çocukları gibi kalem ve silgileri ile okula geldi. Okul girişinde sınava girecekleri salonu öğrenen velilere, daha sonra kısa bir bilgilendirme yapıldı. Sınav salonunda sıralara oturan velilere, 50 sorunun yer aldığı kitapçık ve cevap kağıdı dağıtıldı. Velilere, bu soruları çözmeleri için de 75 dakika süre tanındı. Velilerin oldukça heyecanlı oldukları da gözlerden kaçmadı.

Okul müdürü Musa Demir, velilere yönelik sınavın, diğer tüm sınavlarda uygulanan kurallara göre yapıldığını söyledi.

Çocukların eğitiminde anne babanın rolünün çok daha büyük ve önemli olduğunu belirten Demir, “Hem velilerimiz hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak veli-çocuk, veli-okul bağını güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Biz de bu düşünceden hareketle ‘Anne-baba eğitimi’ projesini hayata geçirdik. Projeye katılan velilerimiz, ‘Okul Evde Başlar’ adlı kitabı okudu. Onların etkili ebeveyn olmalarının yolunu açacağına inandığımız bu kitapla ilgili de çeşitli hediyelerin verileceği bir sınav yapıyoruz. Velilerimize 50 sorudan oluşan kitapçıklar hazırladık. 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Çocuklarının yerine bugün onlar sınava giriyor. Tüm velilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Projenin bir diğer amacının da öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak ve aile içi diyalogun geliştirilmesi olduğunu hatırlatan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Demir, “Velilerimiz sınava büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 300 velimiz sınava başvurdu. Bu sınav velilerin bilgisini ölçmek için değil, onları çocukların eğitiminde daha etkin rol üstlenmeye yönelik olarak yapılıyor. Tüm ailelere önerimiz çocuklarıyla daha çok vakit geçirsinler, onlarla ilgilensinler. Bunun en önemli yolu da iletişimden geçiyor. Biz de velilerimize bunu aşılamak istedik” ifadelerini kullandı.

Demir, sınav sonucunda dereceye giren velilere, çeşitli ev eşyalarından oluşan ödüller verileceğini de sözlerine ekledi.

Sınava giren veliler de, çocuklarının sınav heyecanını tecrübe ettiklerini dile getirerek, “Bizim için farklı bir deneyim oldu. Böyle bir sınava girmeyeli yıllar oldu. Çocuklarımızın yaşadığı heyecanı şimdi biz yaşıyoruz” şeklinde konuştular.

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