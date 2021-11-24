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Bu kez öğretmenlerden "Öğretmen Günün"de öğrencilere sürpriz

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla öğrencilerine okulu ve okumayı sevdirmek için okul bahçesini rengarenk hale getirerek, bilgilendirici ve eğlenceli etkinlik alanı oluşturdu.

Eğitim 24.11.2021, 11:29
Bu kez öğretmenlerden "Öğretmen Günün"de öğrencilere sürpriz

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla öğrencilerine okulu ve okumayı sevdirmek için okul bahçesini rengarenk hale getirerek, bilgilendirici ve eğlenceli etkinlik alanı oluşturdu.

Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal ve Türkçe Öğretmeni Ersin ay, geçen yıl pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri okula motive edebilmek için bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Okul koridorlarını bilgi ve sanat sokağına dönüştüren öğretmenler, bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelecek şekilde okul bahçesini etkinlik alanına dönüştürdü. Her zamankinden farklı olarak öğrencilerine sürpriz yapmak isteyen öğretmenler, okul bahçesini rengarenk hale getirip bahçeyi çeşitli bilgilendirici materyallerle süsledi.

“Okulumuzdan birçok devlet adamı yetişti”

Ermenek’in birçok devler adamı yetiştirdiğini söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal, "6 yıldır bu okuldayım. Amacım okulun duvarlarını renklendirmek, renklendirirken öğrencilere öğretmekti. Bu konuda öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde olduk. Biz zümreler arası dayanışma diyoruz buna. Böyle bir amaçla yola çıktık. Özellikle Türkçe Sokağını, Fen Sokağını, İngilizce Sokağını yaparken, 3 aylık bir zaman dilimi harcadık. Buradaki asıl amacımız bizim, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, okula daha çok motive etmek. Aslında benim çocukluktan beri hayalim eski köy enstitüleri tarzında bir okul ortamı oluşturmaktır. Sağ olsunlar bunu idarecilerimiz fazlasıyla destekliyor, öğretmenlerimiz de ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Biz gece yarılarına kadar burada çalışıyoruz. Sabahları çocuklar burada gördüklerinde, öğretmenim işte biz de bir şeyler yapabilir miyiz, biz de bir şeyler üretebilirmiyiz gibi yanımıza geliyorlar ve bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Okuldaki dersler haricinde burada ekstradan el işçiliği de merakı oluşuyor çocuklarda. Ermenek ilçesi çok büyük devlet adamları yetiştirmiş, Lütfi Elvan okulumuzun kurucusu ve okulumuza öncülük eden Fikret Ünlü rahmetli bunlar Ermenek’ten yetişmiş kişiler. Neden bizim okulumuzdan daha fazlası çıkmasın? Şimdi okulumuzun geçmişine baktığınız zaman nice doktorlar, avukatlar, savcılar çıkmış ve zaman zaman gelip okulu ziyaret ediyorlar, o da bizi hani ekstradan öğrencileri motive etme açısında destekleyici oluyor. Şimdi öğrencilerimiz de çok farklı vizyonları oluşuyor. Okulun dış duvarlarına ihalar, sihalar çiziyoruz. Aziz Sancar’ın bir portresini çizeceğiz, bir tarafa da akvaryumlar yapacağız çocukların bilmediği balıkları veya deniz canlılarını çizmeye çalışacağız. Çocuklara araştırma merak uyandırmaya çalışıyoruz" dedi.

“Öğretmenler Günü’nde öğrencilerimize hediye ediyoruz”

Türkçe Öğretmeni Ersin Ay ise, "Öğretmenlik kutsal bir meslek, okullarımız ise birer eğitim yuvasıdır. Biz bu bilinçle öğrencilerimizin okula daha iyi hazırlanmaları, öğrencilerimizin okulda daha iyi zaman geçirmeleri amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; burada çocukların her alanda koridorda, bahçede oynarken, gezerken her alanda bir şeyler öğrenmesi ve eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için geçen yıl çalışmalara başladık. Bu kapsamda Türkçe Sokağımızı yaptık geçen yıl Fen Sokağımızı yaptık, ardından İngilizce Sokağımızı yaptık ve geçen yılı bu şekilde tamamlamıştık. Bu yıl eğitim öğretimin başlaması ile birlikte biz de çalışmalarımıza tekrar başladık. Okulumuzun ön cephesinde belli bir bölüm vardı tahrip edilmiş, bu bölümle ilgili çalışmalara başladık. Bu bölümün boya, badana ve alçısını yaptıktan sonra bu bölüme büyük boy devasa boyutlarda kitaplar çizdik, boyadık. Buradaki amacımız da yine çocuklarımızın okumaya istekli hale getirmek, okuma bilincini kazandırmak olmuştur. Daha sonra bu kitaplığı boyadık hazırladık kitapların çevresinde yani duvarın ön kısmında çevre düzenlemesi yaptık. Renkli, cıvıl cıvıl çocukların dikkatini, ilgisini çekecek bir ortam oluşturmaya çalıştık. Biz bu yaptığımız son çalışmaya öğrencilerimize hediye etmek istiyoruz. Normalde öğrencilerimiz yıllardır bizlere hediye sunuyorlar, hediye getiriyorlar ama bu yıl biz öğretmenler olarak farklı bir şey yapmak istedik. Yapmış olduğumuz bu son çalışmayı yapacağımız bir etkinlikle öğrencilerimize Öğretmenler Günü olarak hediye etmek istiyoruz. Bu işi en azından bu yıllık tersine çevirmiş olduk. Öğrencilerimizin de bu anlamda çok mutlu olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

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