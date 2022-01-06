Bu ilçede öğrenciler kaymakam ve başkan oluyor

Yenişehir Belediyesinin başlattığı uygulama, öğrencilere hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

12. sınıf başkanları arasından seçilen öğrenciler, bir günlüğüne belediye başkanı, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı olarak ilçeyi yönetiyor. Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Pembenur Büyükkardeşler bir günlüğüne kaymakamlık koltuğuna oturdu. Büyükkardeşler, “Bugün kaymakamlığa ilk gittiğimde birkaç vatandaş geldi. Vatandaşların sorunlarını çözmeye ve onlara yön vermeye uğraştık. Daha sonra gezilecek yerleri gezdik, jandarma komutanlığına, ilçe emniyet müdürlüğüne ve okullara giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bizlere bu fırsatı sunan ilçe kaymakamımız Rahmi Köse’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Bir günlüğüne Yenişehir Belediye Başkanı olan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Sarıca ise, “Bugün sabah geldiğimde daire müdürleriyle tanıştım, okul öğretmenlerimiz ve müdürümüz de geldi onlarla konuştuk. Başkanımızla birlikte Okullara gittik, öğrencilere test kitabı verdik. Belediye başkanlığı ise çok yoğun ve zor bir iş. Başkanımız Davut Aydın’a bizlere verdiği bu unutulmaz tecrübe için teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bundan yaklaşık 2.5 ay önce 9, 10, 11 ve 12. sınıf başkanlarıyla yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde, arkadaşlarımızın yönetimde ne gibi işler yapıldığını görmelerini istedik. Çeşitli kuruluşlarda müdürlükleri ve amirlikleri genç kardeşlerimiz temsil ediyor. Az önce bugünkü kaymakamımız geldi ve temsilî belediye başkanımızı ziyaret etti. Tarım, milli eğitim müdürlükleri ve diğer kurumlarda ne gibi çalışmaların olduğunu görmeleri için bir uygulama başlattık. Bizler bu uygulamadan memnunuz, bu çocuklar bizim çocuklarımız, sahip çıkmamız lazım. Umarım onlar da bu işten memnun kalırlar” diye konuştu.