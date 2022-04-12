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Bu ilçede 10 yaşından 50 yaşına kadar herkes bağlama çalmayı öğreniyor

Çorum’un Kargı ilçesinde açılan ücretsiz bağlama kursuna ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. 10 yaşından 50 yaşına kadar herkes kursa gelerek bağlama çalmayı öğreniyor.

Eğitim 12.04.2022, 10:08
Bu ilçede 10 yaşından 50 yaşına kadar herkes bağlama çalmayı öğreniyor

Çorum’un Kargı ilçesinde açılan ücretsiz bağlama kursuna ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. 10 yaşından 50 yaşına kadar herkes kursa gelerek bağlama çalmayı öğreniyor.

Çorum’un Kargı ilçesinde Kaymakamlık tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurs yoğun ilgi görüyor. 5 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 100 kişi kursa kayıt olurken, kurs kapasitesinin dolması sebebiyle yeni kayıtlar için planlama yapılıyor. Eğitim verilmeye başlanan kurs 10-50 yaş grubundaki çocuk ve vatandaşlar katılıyor. Kurs eğitmenlerinden Orhan Barış Tunç, yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kargı Atatürk İlk Orta Okulu’nda müzik öğretmeni olan Orhan Barış Tunç, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar’ın desteğiyle, ilçedeki sosyal ve sanatsal anlamdaki eksikliği gidermek için bu kurs açmaya karar verdiğini ifade etti.

’10 yaşından 50 yaşına, hakimden işçiye kadar herkes kursa geliyor’

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde tamamen ücretsiz olarak açılan kursa ilçe halkının oldukça fazla ilgi gösterdiğini ve bu ilgiden çok memnun olduğunu belirten Tunç, "Haftanın değişik günlerinde 3 ayrı sınıfa akşam saatlerinde bağlama kursu veriyorum. Kursiyerlerimizin profilleri çok farklı. 10 yaşından 50 yaşına kadar, öğrenciden memura, işçiden hakime kadar hemen hemen her meslek grubundan ve yaştan kursiyerlerimiz var. Zaten amacımızda bu. Müziği, sanatı, bağlamayı seven herkese ayırt etmeden bu eğitimi vermek. Elimizden geldiğince nacizane bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Küçüklükten beri ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ felsefesiyle yetiştik. Bu felsefeyi yaşayıp yaşatmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı ilçe Kaymakamımız Abdulhamid Uyar’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Genç’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Küçük yaştan beri hayalim olan bağlamayı çalmayı öğrendim"

Kargı Müftülüğü’nde memur olan kursiyerlerden Mesut Şahin, bağlama çalmaya küçük yaştan beri hevesi olduğunu ancak fırsat olmadığını belirterek, ‘’Benim bağlama hevesim küçük yaştan bu yana vardı. Bugüne kadar öğrenmek için bir fırsatınız olmadı. 9 yıldır hasretle beklediğimiz bağlama kursumuz nihayet Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’müzce açıldı. Kursu veren Orhan hocamız sağ olsun çok ilgileniyor, emek veriyor. Bağlama kursuna çok ilgi var. Herkes öğrenmek istiyor. Her kurumdan her yaştan kursa gelenler var’’ diye konuştu.

Kursiyerlerden 11 yaşındaki Orta Okul öğrencisi Ecrin Tezel ise 1 ayda bağlama çalmayı öğrendiğini kaydederek, "Kursa başlayalı 1 ay oldu. Bir ay içerisinde güzel bir şekilde bağlama çalmayı Orhan hocam sayesinde öğrendim. Ona çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"Bir daha böyle bir imkan gelmez dedim"

Boyacı ustası Fatih Kepür ise kurstan belediye anonsu ile haberdar olduğunu ve hemen giderek kayıt olduğunu belirterek, ‘’Çocukluğumdan beri saz çalmak içimde uhde idi. Bir gün belediye anonsunu duydum. Kaymakamlık tarafından Halk Eğitim Merkezi bünyesinde saz kursunun açılacağı söylendi. Ben de içimden bu fırsatı kaçırma, bir daha böyle bir imkan gelmez dedim. Gidip kaydımı yaptırdım. Bu kursta Orhan hocamızla tanıştık. Kursun açılmasını sağlayan kaymakam beye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bize böyle bir imkan verdikleri için teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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