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Bu bölümü bitiren öğrenciler iş aramıyor, iş seçiyor

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN KARARIYLA BU YIL İLK KEZ 20 KONTENJAN İLE ÖĞRENCİ ALMAYA HAK KAZANAN BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU GEMİ (YAT) İNŞAATI PROGRAMI, 13 ÜNİVERSİTE ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ PROGRAM OLDU. 5 YILDIR MEZUN VEREN OKULUN YAT KAPTANLIĞI PROGRAMI İSE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DIŞINDA TERCİH EDİLEN İLK PROGRAM OLDU. BÖLÜMÜ BİTİREN ÖĞRENCİLER İSE DİREK MESLEK SAHİBİ OLDUKLARI İÇİN DİPLOMALARINI BİLE ALMAYA GELEMİYOR

Eğitim 01.09.2020, 14:16
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Bu bölümü bitiren öğrenciler iş aramıyor, iş seçiyor

Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla bu yıl ilk kez 20 kontenjan ile öğrenci almaya hak kazanan Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi (Yat) İnşaatı Programı, 13 üniversite arasında en çok tercih edilen ikinci program oldu. 5 yıldır mezun veren okulun yat kaptanlığı programı ise vakıf üniversiteleri dışında tercih edilen ilk program oldu. Bölümü bitiren öğrenciler ise direk meslek sahibi oldukları için diplomalarını bile almaya gelemiyor.

Üniversite bitirdikten sonra atanmayı bekleyen veya iş bulamayan birçok öğrenci kendi meslekleri dışında işlere atılırken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunu bitiren öğrenciler ise tam tersine işlerini kendi seçiyor. Bir çok öğrenci mezun olmadan iş bulurken, aylık en az bin Euro’dan işe başlıyor. Bazı öğrenciler ise okula diplomalarını almaya ve mezuniyet balolarına bile katılamıyor. İş arayan öğrencilerin tam tersi hangi işte çalışacaklarını kendileri belirliyor.

"En çok tercih edilen bölüm oldu"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi (Yat) İnşaatı Programı, bu yıl ilk kez 20 kontenjanla öğrenci kabul edecek. Program, dün açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarındaki tercihlere göre, Türkiye çapında aynı programlara sahip 13 üniversite arasında en çok tercih edilen ikinci sıradaki program olma başarısını elde etti.

Bu yıl 113 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacak yüksekokulun müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, “Bizim okulumuzda sadece yat kaptanlığı programı vardı, 5 yıldır mezun veriyorduk. Bu yıl ikinci programımız olan gemi inşaatı programını açtık. Yükseköğretim Kurulu da 20 öğrenci alınmasına karar vermişti. Açıklanan sonuçlara baktık. İlk defa açılmasına rağmen gemi inşaatı programı 13 tane benzer programlar içerisinde ikinci sırada tercih edilme başarısı gösterdi. Yat kaptanlığı programımız da 8 tane benzer programlar içerisinde, vakıf üniversitelerini çıkarırsak Türkiye birincisi oldu. Bu şu anlama geliyor; yat kaptanlığı programımız Türkiye’de birinci öncelik olarak tercih edildi. Gemi inşa programımız da ikinci öncelik tercih edilen program başarısını gösterdi.”

Bu başarının tesadüf olmadığını dile getiren Kuleli, açıklamalarına şöyle devam etti: “Burada iki tane önemli faktör var. Birincisi Bodrum kentinin marka ismi. İkincisi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gibi bilimsel ve kaliteli eğitim veren bir üniversite olmamızdır. Bu iki bileşenin bir neticesidir. Üniversitemiz 2020 yılında 195 tane üniversite arasında yapılan genel memnuniyet anketi çalışmasında ilk 10 içinde yer almayı başardı. Bu iki faktörün birleşmesi aslında üniversite ile yerelin birleşmesinin en güzel örneğidir. Biz çok çalışıyoruz. Özellikle akademik ve idari personelimiz bu başarıyı elde etmek için oldukça vefakar ve cefakar biçimde çalıştılar”

Gemi inşaatı programının sektördeki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı olacağını dile getiren Kuleli, yüksekokula derslik ve atölye yaptıran Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Odası ile Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bu derslikler geçen yıl Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Odası tarafından üniversitemize, meslek yüksekokulumuza hibe olarak yapıldı. Burada yeni açılan gemi inşa programımız ve yat kaptanlığı programımızın öğrencilerine eğitim vermek maksadıyla kullanılıyor. Bu da bizim sektörle olan ilişkilerimizin güzel bir örneği. Çünkü biz gemi inşaatı programını açmadan önce bu konuyla ilgili çalışan sektör temsilcilerimizle uzun diyaloglara girdik. Buradan yetiştireceğimiz gemi inşaat teknisyenlerini hangi niteliklere sahip olması gerektiğini yine onlara danışarak karar verdik, müfredatlarımızı ona göre yaptık. Neticede sektör de bizim derslik, atölye gibi ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Aynı şekilde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum. Aras da yeni açılan gemi inşaat programımız için gerekli olan 2 tane atölye, 2 tane derslik ve 2 tane çalışma ofisinden oluşan bir ünitenin yapımını üstlendi. Kısa bir sürede yapımını sağladılar. Şu anda bu dersliklerimiz ve atölyelerimiz de eğitim öğretime hazır bir şekilde bekliyor”

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