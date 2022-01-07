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BTÜ’nün orman yangınları ile mücadelesinde TÜBİTAK’tan destek

Orman yangınları ile mücadele için başta Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri olmak üzere pek çok üniversiteden uzman harekete geçti.

Eğitim 07.01.2022, 11:27
BTÜ’nün orman yangınları ile mücadelesinde TÜBİTAK’tan destek

Orman yangınları ile mücadele için başta Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri olmak üzere pek çok üniversiteden uzman harekete geçti.

BTÜ’lü akademisyenlerin orman yangınları mücadele kapsamında hazırladıkları projenin, diğer üniversite ve enstitülerden araştırmacıların görev almalarının yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya da değer bulunması, projenin öneminin göstergesi oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah E. Akay’ın yürütücülüğünü yaptığı bu önemli proje "Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Yangınları ile Mücadeleye Katkısı ve Yangından Zarar Gören Odun Hammaddesi Kaynaklı Ekonomik Kayıpların Azaltılması Açısından İncelenmesi" başlığını taşıyor. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Abdullah E. Akay, orman yangınları ile etkin mücadele edilmesinin, ekonomik kayıpların da asgarîye indirilmesine vesile olacağını belirti. Bu yönde ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarının TÜBİTAK-1001 kapsamında TÜBİTAK desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

Prof. Dr. Akay, Marmara bölgesi ile Akdeniz bölgesinin doğusu arasında yer alan sahil şeridi boyunca yangına birinci dereceden hassas orman alanlarının bulunduğunu kaydetti. Bu hassas alandaki orman yangınları nedeniyle yılda binlerce hektar orman alanı tahrip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akay, bu durumun büyük biyolojik ve ekolojik zararlara sebebiyet verdiğinin altını çizdi. Tahrip olan ormanlarda ekonomik değere sahip odun hammaddesinin değerinde kayıplar oluştuğunun altını çizdi. Bu kayıpların asgarîye indirgenebilmesinin yolunun orman yangınlarıyla etkili mücadeleden geçtiğini ifade etti. Özellikle, ilk müdahale ekiplerinin yangın sahasına ulaşma süresinin, yangının kontrol altına alınması ihtimalinin yüksek olduğu kritik müdahale süresini aşmamasının, anahtar role sahip olduğunu vurguladı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Abdullah E. Akay açıklamasının devamında şunları söyledi: “Yangınlara ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler çoğunlukla arozözler ile yangın alanlarına nakledilmektedir. Kritik müdahale süresi içinde ekiplerin ulaşılabilmesi, temelde yol uzunluğuna ve ortalama arozöz hızına göre belirlenmektedir. Ülkemizde ormanlık alanlar içinde yer alan yol ağlarının büyük bir bölümü teknik standartları sınırlı olan B-tipi tali orman yollarından oluşmaktadır. Bu yollarda kullanılan teknik standartların sınırlı oluşu, sanat yapıları ve üst yapı eksikliği, arozöz hızını sınırlamakta ve yangın ilk müdahale ekiplerinin yangın alanlarına ulaşım zamanını geciktirmektedir. Bilhassa yangın riskinin yüksek olduğu ormanlarda orman yolu standartlarının iyileştirilmesi, sürüş güvenliğine katkı sağlayacak ve tasarım hızını arttırmak suretiyle kritik müdahale süresi içinde ulaşılabilen orman alanlarının genişletilmesi, sonuç olarak muhtemel odun hammaddesi kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu projede, orman yolu standartlarının iyileştirilmesinin özellikle yangın riski yüksek ormanlarda kritik müdahale süresinde ulaşılabilir orman alanlarının genişletilmesi ve bu sayede potansiyel odun hammaddesi kayıplarının azaltılması üzerine etkilerinin araştırılmasını hedeflemekteyiz. Çalışmada, yangın riski yüksek orman alanlarının belirlenmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı matematiksel model (Bulanık Mantık) kullanılarak yangın riski haritası geliştirilecektir.”

TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan orman varlığını korumaya yönelik bu önemli projeyi alanlarında tecrübeli akademisyen ve uzmanlarla birlikte hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Akay, proje ekibinde yer alan ekibe teşekkür etti. Projede akademik hayata yeni başlayan üç yüksek lisans öğrencisinin bursiyer olarak yer alarak, tecrübe kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah E. Akay, “Teknoloji ile bu yangınların nasıl önüne geçebileceğimizi düşünüp; kamu, üniversite, girişimcilik ekosistemi arasında iş birliğinin koordinasyonuna yönelik aksiyonlar alınması, yangınların önüne geçmek konusunda etkili olacaktır” diyerek açıklamasına son verdi.

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