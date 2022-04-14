BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenimlerine Bilecik’te devam edecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden (BŞEÜ) verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), üniversitenin Tıp Fakültesinin yeterliğini onayladığını ve öğrencilerin eğitimlerine Bilecik’te devam etmelerine karar verdiğini bildirdi.

Kurulmasına 2020 yılında karar verilen ve 2021 yılı itibarıyla öğrenci alımına başlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilerinin eğitimlerine kendi bünyesinde devam edecek. Yapılan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görürken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tıp Fakültesi’nin eğitim öğretime başlaması için yeterliğini onaylayarak öğrencileri eğitimlerine Bilecik’te devam etmelerine karar verdi.

“Bilecik ilinin ‘Eğitim ve Sağlık Şehri’ olması hayalimize günbegün yaklaşmaktayız”

Konuya İlişkin bir değerlendirme yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, alınan bu kararın hayırlı olması temennisinde bulundu. Beydemir, “Fakülte kurulumun ardından 2 yıl gibi kısa bir sürede altyapı ve akademik açıdan yeterliğin sağlanması hem üniversitemiz hem de ilimiz için bir gurur vesilesidir. Üniversitemiz, bu kadar kısa sürede öğrenci kabulüne başlama başarısını göstermişti. İnanıyorum ki bundan sonra da yapacağımız çalışmalar ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Diş Hekimliği Fakültemiz için de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bilecik ilinin ‘Eğitim ve Sağlık Şehri’ olması hayalimize günbegün yaklaşmaktayız. Yaptığımız çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.