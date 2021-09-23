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“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi’nin öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı "Boyun Kadar Kitap Oku" yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor.

Eğitim 23.09.2021, 13:50
“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi’nin öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı "Boyun Kadar Kitap Oku" yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor.

Boyun Kadar Kitap Oku etkinliği süreci 2021-2022 eğitim öğretim dönem için başlıyor. Öğrenciler yıl boyunca okudukları kitapların özetlerini çıkaracak. Dönem sonunda da en fazla kitap okuyan okullar ve öğrenciler çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek. Boyun Kadar Kitap Oku etkinliğine başvurular 20 Eylül’de başladı. Etkinliğe Nilüfer ilçesindeki devlet okullarında okuyan 2., 3., 4., 5., 6., 7 ve 8. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Başvurular 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Projede yer almak isteyen öğrencilerin www.boyunkadarkitapoku.org adresini ziyaret ederek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurusunu yapan öğrenciler dönem başından itibaren okudukları kitapların özetlerini “Özet yükle” ekranından yazabilecek. Özet yükleme 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek. Kitap özetlerinin değerlendirilmesinde, öğrencinin kendi yorumuyla yazıp yazmadığına dikkat edilecek. Öğrencilerin okuduklarını biriktirmeden özetleyebilmesi adına, bir günde en fazla 2 kitap özeti yüklenebilecek. Proje sonunda, ilkokulda her sınıf düzeyinden ilk 20’şer öğrenci, ortaokulda ilk 15’er öğrenci “Okuma Şampiyonu” olacak.

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