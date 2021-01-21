banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
KIŞIN SAĞLIK DEPOSU 5 RENKLİ BESİNİ!
KIŞIN SAĞLIK DEPOSU 5 RENKLİ BESİNİ!
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir
Ünlü bir kuyumcudan aldığı taşlar sahte çıktı
Ünlü bir kuyumcudan aldığı taşlar sahte çıktı
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda

Boş zaman etkinlikleri sorun çözme becerilerini geliştirir

22 Ocak’ta başlayacak üç haftalık yarı yıl tatili, ailelere çocuklarının boş zamanlarını birlikte değerlendirmek için güzel bir fırsat sağlayacak. Ara tatilde ebeveynlere çocuklarıyla birlikte ortak aktiviteler yapmalarını tavsiye eden uzmanlar, “Boş zaman değerlendirme etkinlikleri, psikolojik açıdan çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla mutlu, kişiliği sağlam, kendiyle barışık, sorunlarıyla baş edebilen bireyler yetişir” diyor.

Eğitim 21.01.2021, 10:27
2
Boş zaman etkinlikleri sorun çözme becerilerini geliştirir

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, 22 Ocak 2021 tarihinde başlayacak üç haftalık yarı yıl tatiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ailelerle tavsiyelerini paylaştı.

Çocukların, çoğu davranış ve tutumu yetişkinlerden öğrendiğini aktaran Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocuğun boş zaman davranışını kazandığı ilk yerin de yine aile ortamı olduğunu söyledi.

Çocuğun ilgi alanları belirlenmeli

Türk toplumunda çocuğun akademik başarısının ve gelecekte prestijli bir mesleğe sahip olmasının oldukça önemli bulunduğu için, ebeveynlerin ve okulların yönlendirmesiyle çocukların yıllarını sadece akademik anlamda başarılı olmaya koşullanarak geçirebilidiğini kaydeden Ayşe Şahin şunları söyledi:

“Çocuk ve gençlerin içinde yaşadığı toplum kültürü, onların yaşam stilini belirler. Dolayısıyla boş zamanlarını değerlendirmesiyle ilgili tutum ve davranışlarını da belirleyecektir. Toplum kültürü, bizi aksi şekilde yönlendirse de çocukların üretkenliklerini artırmak son derece önemli hatta toplumsal bir konudur. Çünkü üretken bireyler mutlu bireylerdir ve ancak mutlu bireyler mutlu bir toplum oluşturabilirler. Bu sebeple çocukların ilgi alanlarına ve yeteneklerine karşı duyarlı olunmalı, akademik başarının yanında çocuğun kendini ifade edebilme ve yaratıcılık becerileri de dikkate alınmalıdır.”

Birlikte aktivite yapmaya zaman ayrılmalı

Boş zaman değerlendirmeyi, “çocukların ders ve ödev gibi akademik saatleri dışında kalan zevk ve doyum elde etmek amacıyla yaptıkları aktiviteler” olarak tanımlayan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, bunları kültürel, sportif, sanatsal, dinlenme ve eğlenme aktiviteleri olarak sınıflandırdı. 

Spor yapılabilir, film izlenebilir

Üç hafta süren bu uzun arada, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler yapmalarını tavsiye eden Ayşe Şahin, “Fiziksel anlamda spor yapmak, yürüyüşlere çıkmak olabilir. Sanatsal alanda resim yapmak, fotoğraf çekmek, film izlemek gibi aktiviteler planlanabilir. Ahşap boyama, ebru sanatı gibi el işleri ve bahçe işleri yapılabilir. Entelektüel gelişim için kitap okuma, konferans dinleme, tüm ailenin katılım sağladığı grup oyunları gibi aktiviteler çocuklar için oldukça faydalıdır” diye konuştu.

Kişilik gelişimi için aktivite önemli

İnsanların boş zamanlarında uğraştığı etkinlikler sayesinde günlük yaşamının sıkıcılığından kurtulduğunu ve yaşamdan haz aldığını hatırlatan Ayşe Şahin, boş zamanını iyi değerlendiremeyen çocukların kişilik gelişiminin eksik kalacağını, akademik hayat dışında bilgi, görgü ve dünya görüşü edinemeyecekleri uyarısında bulundu. 

Boş zaman etkinlikleri sorun çözme becerilerini geliştirir

Boş zaman etkinliklerinin çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacağını, çocuğa kendine güven duygusu kazandıracağını, yaratıcılığını artıracağını ve kendini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını söyleyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Boş zaman değerlendirme etkinlikleri, özelliklerinden de anlaşıldığı gibi psikolojik açıdan çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla mutlu, kişiliği sağlam, kendiyle barışık, sorunlarıyla baş edebilen bireyler yetişir. Çocuklar boş zaman etkinlikleriyle kazandıkları sosyal beceriler ve deneyimler sayesinde, hayatlarında çıkan sorun ve engeller karşısında sorun çözme becerileri geliştirirler, çaresiz kalmamayı öğrenirler ve yeni çözüm yoları bulabilirler. Bu yarı yıl tatilinin, çocukların kişilik gelişimi ve ruh sağlığına oldukça faydası olan boş zaman aktiviteleri ile geçirilmesini dilerim.”

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12