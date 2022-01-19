Bolu’da okullara 1 günlük kar tatili

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelindeki resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.