Boğaziçi Üniversitesi’nden eğitimde Azerbaycan açılımı

Boğaziçi Üniversitesi’nin Azerbaycan’ın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerine yenileri eklendi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Genel Sekreter Doç. Dr. Nedim Malkoç’un Azerbaycan'a yaptığı ziyaret kapsamında ülkenin lider yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birliği anlaşmaları imzalanırken, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nda Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile de bir araya gelindi.

DÖRT LİDER ÜNİVERSİTE İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Geçen ay başında Boğaziçi Üniversitesi ile Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) arasında hayata geçen iş birliği anlaşmasının ardından, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bakü Yüksek Petrol Okulu ve Hazar Üniversitesi ile de 29-30 Ekim’de rektörlerin katılımıyla yapılan törenlerde mutabakat zaptları imzalandı. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi ile yükseköğretim kurumları arasında ortak müfredat paylaşımı, akademisyen, öğrenci ve genç araştırmacıların değişimi ile ortak araştırma projelerinin hayata geçmesi hedefleniyor. Öte yandan ADA ile yapılan iş birliğine göre Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin bir yılını ADA’da alacakları dersler ile tamamlayabilecek. Aynı şekilde ADA öğrencileri de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim programında yer alan dersleri seçerek kendi programlarına saydırabilecek.

“EĞİTİMİN DAHA DA GELİŞMESİNE HİZMET EDECEK”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kardeş ülke Azerbaycan’da kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, mutabakatların her iki ülkede de eğitimin gelişmesine hizmet edeceğine duyduğu güveni dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İnci, “Boğaziçi Üniversitesi olarak Azerbaycan ile birlikte diğer Türki Cumhuriyetlerde yer alan eğitim kurumlarıyla iş birliklerini çok önemsiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Azerbaycan gibi kardeş bir ülke kutladığımız için de çok mutluyuz. Azerbaycan’ın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla yaptığımız yeni üç iş birliği anlaşmasının, her iki ülkede eğitimin daha da gelişmesine hizmet edeceğine yönelik büyük bir güven duyuyorum. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.