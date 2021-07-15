Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı

Rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı.

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesi’nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi’nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent, 1996’da doçent oldu. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor.