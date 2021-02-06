Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri kuruldu; 11 üniversiteye de rektör atandı

Aynı kararla 3 üniversiteye 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulurken, 7 üniversitedeki 16 enstitü ve yüksekokul da kapatıldı.

Adıyaman Üniversitesi'nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı "Ziraat Fakültesi"; Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin adı "Mühendislik Fakültesi" ve Trabzon Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı da "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi" olarak değiştirildi.