banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!

"Bilindiği gibi Üniversitemizde görev yapmakta olan üç fakültenin dekanı, haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla görevlerinden alınmış, bu kararın ardından 1.2.2022 tarihi itibarıyla Eğitim Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ile Fen Edebiyat Fakültemiz dekanlıkları için Rektör ve Rektör Yardımcıları yine Yüksek Öğretim Kurulu tarafından vekaleten görevlendirilmişti." şeklinde başlayan basın açıklaması şöyle devam etti:

Eğitim 05.03.2022, 10:11
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!

Anayasamızın 130. maddesi rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından, dekanların ise YÖK tarafından seçilip atanacağını hükme bağlamıştır. Yürürlükteki Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde fakülte dekanları Rektör’ün önereceği adaylar arasından YÖK’ün uygun bulduğu adayı ataması ile gerçekleşmektedir. Bu çerçevede YÖK’e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun Üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır. 

Bu durumda tercih etmemekle birlikte söz konusu grubun Rektörlüğümüze karşı dayatmacı yaklaşımı ve oluşturdukları baskı ortamı nedeniyle görevden alınan dekanlarımızın yerine bugüne kadar farklı üniversitelerde çalışmakta olan, Üniversitemize en uygun, alanlarında akademik vasıfları yüksek ve liyakatli akademisyenlerin üç fakültemize dekan olarak atanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu’na önerilmesi yoluna gidilmiş, YÖK uygun gördüğü atamaları gerçekleştirmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi geçmişte olduğu gibi gelecekte de akademik kalitesini sürdürmeye ve gerek eğitim gerekse araştırma alanında ülkemizin ve dünyanın öncü kurumlarından biri olmaya devam edecektir.

Her biri akademik olarak kalite ve değere sahip dekanlarımızın kısa özgeçmişleri şöyledir:

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Lisans: Gazi Üniv, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, 1985

Y. Lisans: Columbia Univ., Teachers College, Eğitim Ekonomisi, 1989

Doktora: Columbia Univ. Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Uluslararası Eğitim ve Kalkınma, 1992

Doç: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimi-Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2006  

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Boz

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1987

Y. Lisans: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (Dr) (İngilizce), 2011

Doktora: Imperial College, London, 1993

Doç: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 1998

Prof: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Müh. B., 2004

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof Dr Murat Önder

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1993.

Y Lisans: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 1997

Doktora: Florida State University, Askew School of Public Administration and Policy, 2006

Doç: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2012-2017

Prof: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2017

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18