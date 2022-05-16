banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!
Rakıya zam geldi!
Rakıya zam geldi!
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum

BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “120 farklı ülkeden 5 bin kadar uluslararası öğrencimiz var. Balkan ülkeleriyle yaptığımız çalışmanın bir benzerini Afrika ile devam ettireceğiz” dedi.

Eğitim 16.05.2022, 12:22
BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “120 farklı ülkeden 5 bin kadar uluslararası öğrencimiz var. Balkan ülkeleriyle yaptığımız çalışmanın bir benzerini Afrika ile devam ettireceğiz” dedi.

OMÜ tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Haftası Etkinlikleri" başladı. OMÜ Yaşam Merkezi önünde açılış töreni düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde semazen ve çeşitli gösteriler yapıldı.

“OMÜ’nün adını aldığı bir günü kutluyoruz”

19 Mayıs’ı 1 hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlayacaklarını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bugün OMÜ’nün adını aldığı bir günü kutluyoruz. Biz bu etkinlikleri bayram sevincini yaşamak ve diri tutmak için 1 haftaya yaydık. Etkinliklerimiz 2’ye ayrılıyor. Bunlardan biri sanatsal etkinlikler. Bir medeniyeti ayakta tutan unsurlardan biri sanattır. Sanatı, edebiyatı ve estetiği yok sayan bir medeniyetin güçlü olması mümkün değil. Teknik ve teknoloji bunun omurgasıdır ama omurganın sanat gibi diğer unsurlara da ihtiyacı var. OMÜ olarak bir hafta boyunca farklı birimlerimiz ortak ve kümelenmiş bir biçimde kampüslerimizde 19 Mayıs’ı kutlayacağız. Bunun bir bayram olarak yaşanmasını, bayramının diri tutularak geçekte bu etkinliğin daha güçlü olması için birçok etkinlikle bunu desteklemeyi planladık. Şenliklerimiz bugün açıldı. Tüm birimlerimiz 1 stant ile yerlerini aldı. Öğrenciler farklı etkinliklerle bugünü yaşayacak ve yaşatacak” dedi.

“OMÜ’de 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci var”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde sadece Türk değil 120 farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklayan Rektör Ünal, “OMÜ gücünü sadece Türkiye’deki öğrencilerle paylaşmıyor. 120 farklı ülkeden 5 bin kadar öğrencimiz var. Bu öğrencilerin dağılmasını tek bir bölgeden değil de farklı bölgelere bu öğrenci portföyünün dağılmasını istiyoruz. Kısa süre önce 3 ülkede, 8 üniversitede iş birliği arayışımız oldu. Burada 1 ülke ile protokol yaptık. Bazı üniversitelerle de üzerinde çalışmak üzere protokol yapmayı planladık. Üniversitelerden güç almak ve destek vermeyi amaçladık. Son temaslarımız Balkan bölgesiyle alakalıydı. Önümüzdeki günlerde Afrika ile benzer bir çalışmamız olacak. Coğrafyayı 5 bölgeye ayırdık. Her bir bölge için masalar kurduk. Sadece hoca ya da öğrenci almak değil o bölgelerle alakalı bilimsel çalışmaları yapmak ve devletimizin bu noktada gücünü arttırması için de bu bilgiyi hizmete sunmak istiyoruz” diye konuştu.

OMÜ Gençlik Haftası Etkinlikleri, Yaşam Merkezi’nde 4 gün boyunca devam edecek.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık