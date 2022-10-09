Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı

Sivas’ta KPSS için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup attı.

Sivas’ta Ön Lisans Düzeyi KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu saat 10.15’de başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü yerleşkesinde yoğun araç trafiği oluştu. Sınav salonlarının giriş kapısı saat 10.00’da kapatılarak, geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmadı. Geç kalan adaylar yine ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi adaylar sınava yetişebilmek için kestirme güzergahlardan giderken, kimi adaylar da yetişemedikleri için salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde A bloğunda sınava girmesi gereken bir aday B bloğuna gidince sınav salonuna alınmadı. Görevliler koşarak diğer bloğa gitmesini istese de yetişemeyeceğini düşünen genç kadın, sınav giriş belgesini buruşturup attı. Geç kaldığı için sınava alınmayan adayların umudu iki yıl sonra gerçekleştirilecek sınavlara kaldı.