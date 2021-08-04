BKMKİTAP okula dönüşe Z kuşağı ile hazırlanıyor

Okul sezonu için hazırlıklarına devam eden BKMKİTAP, gençlerden oluşturduğu ekiple Z Kuşağı hareketi başlattı. Genç çalışanlarla sistemli, enerjik ve empatik bir çalışma ortamı oluşturuluyor.

Okula dönüş kampanyalarıyla gerek mağazalarında gerekse de e-ticaret kanalında yenilikleriyle müşterilerine hizmet veren BKMKİTAP tüm süreçlerinde Z kuşağı istihdam hareketi başlatıyor. BKMKİTAP İnsan Kaynakları Direktörü Hikmet Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde, “BKMKİTAP olarak hali hazırda personel yaş ortalamamız 28, bu sezon ile birlikte 22 yaş ortalamasını yakalamayı hedefliyoruz. Özellikle e-ticaret operasyon tarafında aramıza katılan arkadaşlarımızla çok daha enerjik bir modele geçtik. Tüm Türkiye gençlerin elinden çıkan kitapları okuyor, bu da bize gurur veriyor” dedi.

BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “BKMKİTAP olarak gençlerle hep bir aradayız. Yeni teknoloji yatırımlarımızla devam eden iş süreçlerimizde Z Kuşağına daha çok yer vererek şirket olarak kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Özellikle teknolojiyle bağı çok kuvvetli olan bu yaş grubundaki fertlere kitapla uzaktan değil yakından buluşma fırsatı veriyoruz. Kitaba dokunan bir kuşak, var olan potansiyelini daha da iyi kullanacaktır. Ayrıca okula dönüş sezonunda aramıza katılan yüzlerce Z kuşağı çalışanımız, öğrencilerle çok daha etkili bir iletişim kuruyorlar, onları ve ihtiyaçlarını daha kolay anlıyorlar. Misyonumuzda yer aldığı üzere toplumu aydınlatma yolculuğumuza genç çalışanlarımızla birlikte kararlılıkla devam edeceğiz” diyerek görüşlerini aktardı.