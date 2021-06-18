BKM KİTAP’tan 100 bin öğrenciye karne hediyesi

Haziran ayı sonuna kadar karneleriyle birlikte BKM kitap mağazalarına uğrayan çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz kitap verilecek.

Pandemi döneminin etkilerinin en fazla hissedildiği eğitim sektöründe uzaktan eğitimle karne alan öğrenciler, tatil zamanı kitap okumanın keyfini çıkarmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük kitabevi BKM, bir gelenek hâline getirdiği karne hediyesi uygulamasında bu dönem çıtayı daha da yükseltti. BKM, öğrencilerin tatil dönemine okuma alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak için 100 bin kitabı öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.

BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “Bu projemize büyük bir mutlulukla yıllardır devam ediyoruz. Kitabı en güzel hediye olarak görüyoruz. Karne için hediye edilmesine daha da anlam kattığına inanıyoruz. Dijitâl dünya içinde büyüyen Z kuşağı, altın kuşak gibi sıfatlarla anılan bu dönem çocuklarımızın ilgi alanlarında kitabın da yer almasını çok önemsiyoruz. BKM olarak slogan hâline getirdiğimiz ‘Bir kitapla mümkün’ sözümüzü yerel ve ulusal projelerimizle hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilerin karne hediyelerini alabileceği BKM mağazaları, Heykel, FSM, Özlüce, İstanbul yolu şubelerinde öğrencileri bekliyor.