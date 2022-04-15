Bitlis’te ‘Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması’

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması”nın il finali yapıldı.

Tatvan Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen yarışmaya kent genelindeki 13 lisenin öğrencileri katıldı. 40 yarışmacının kıyasıya yarıştığı bilgi yarışmasının finalinde Tatvan Fen Lisesi birinci, Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi ikinci, Mutki Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışmaya Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Acar, Tatvan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tekin Adlığ, öğretmenler, okul idarecileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl finaline 13 takımın katıldığını ve birinci olan takımın bölge finaline katılacağını söyleyen Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, “İl merkezi ve ilçelerimizde toplamda 13 ekip ile birlikte bugün il finali bilgi yarışmalarımızı düzenledik. Yarışmada ilk 3’e giren yarışmacılarımıza ödülleri verildi. Yine ilimizi temsilen birinci olan takımımız bölge finaline gidecektir. Bölge finalinden sonra da eğer başarı devam ederse Türkiye finaline katılacaklardır. Toplamda 13 takım katıldı. Centilmence bir müsabaka oldu” dedi.

Gençlik Lideri Murat İlbars ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından planlanan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışmanın il finalini tamamladıklarını belirterek, “İl merkezi ve ilçeden yaklaşık 13 ekip ve 40 öğrenci ile birlikte katılım sağlandı. Yarışmacılara 10 soru sorduk ve güzel bir yarışma oldu. Birinci olan takım Tatvan Fen Lisesi oldu. İnşallah Malatya’da yapılacak olan bölge yarışmalarında ilimizi temsilen katılacaklar. Orada da başarılı olmaları durumunda Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılım sağlayacaklar. Ben katılan tüm ekiplere, liselere ve okullarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.