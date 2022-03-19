Bismil’de Atatürk İlkokulu ‘Doğaya ve Çevreye En Duyarlı Okul’ kategorisinde 1’inci seçildi

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Öğretmenler Günü’nde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ziyaret ettiği Atatürk İlkokulu, “Doğaya ve Çevreye En Duyarlı Okul” kategorisinde 1. olmaya hak kazandı.

Bismil ilçesi Atatürk İlkokulu kadrosunda bulunan Nurcan öğretmenin sosyal medya aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) fidan talep etmesi üzerine Çalışkanoğlu ve OGM ekipleri, fidanları 24 Kasım sabahı okula teslim ederek, öğretmen ve çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturmuşlardı.

Sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt, sınıfında Yavru Tema kapsamında yaptığı çalışmaların yanı sıra doğaya ve çevreye duyarlı öğrencileri ile birlikte birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaları sonucunda ‘Doğaya ve Çevreye En Duyarlı Okul’ kategorisinde 1. olmaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişiçi’nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği törende Nurcan öğretmen ve öğrencileri ödüllerini Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in elinden aldılar.