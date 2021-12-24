banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

Birikim Okulları Genel Müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, daha öncesinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olan Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Birikim Okulları Genel Müdürü oldu.

Eğitim 24.12.2021, 10:29
Birikim Okulları Genel Müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, daha öncesinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olan Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Birikim Okulları Genel Müdürü oldu.

Dr. Mustafa Halit Korkusuz, görevini Dr. Ömer Faruk Yelkenci’ye devretti. Devir teslim programı Birikim Okulları Güneşli Kampüsünde gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük görevini Yelkenci’ye devreden Korkusuz, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada; görevi, Yelkenci’ye devretmekten ötürü heyecanlı olduğunu ifade etti ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Müdürlük görevini devralan Yelkenci, görevi bugüne kadar sürdüren Korkusuz’a teşekkür ederek, “Eğitim, üzerinde titizlikle çalışılması gereken alanların başında geliyor. Biz de Birikim Okulları olarak eğitim sistemimize katkıda bulunmak için; milli, özgün ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı olan kendi modelimiz; “hayat denge modelini” çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alarak uygulamaya geçireceğiz. Bu vesile ile önceki görevlerimle devletime ve milletime hizmet etmeyi nasip eden Allah’a şükrediyor ve buna vesile olan devlet büyüklerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Birikim Okulları Genel Müdürü Yelkenci, bugüne kadar görev alan herkese teşekkür ederek; “Bundan sonra Birikim Okullarımızın yeni hikayesini yazmak ve böylece ülkemizin eğitim sistemine bu yolla katkıda bulunmak için ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışacağız. Yeni süreç Birikim Okullarımız için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Genel Müdürlerin birbirlerine hediye takdimleri ile program sona erdi.

Dr. Ömer Faruk Yelkenci kimdir

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak İstanbul ölçeğinde eğitim alanlarının tamamına yakınında; okul öncesi, ilk ve orta öğretim, mesleki eğitim, özel öğretim, özel eğitim, öğretmen yetiştirme, BT içeren eğitim tasarımı ve yatırımlar konusunda çalıştı, birçok proje yürüttü. Bakanlıkta Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü iken, dershanelerin dönüşümünün yanı sıra yukarıda sayılan alanları Türkiye genelinde ve özel okullar ölçeğinde yönetti. Bahsi geçen çalışmalarına ek olarak, bu pozisyonda ayrıca program geliştirme alanı da sorumluluğunda oldu. Özel sektörde genel müdür olarak işletme ve bütçe yönetimi ile bütünleşik pazarlama konularında deneyim kazandı. Ayrıca yükseköğretimde eğitim felsefesi dersleri verdi, rektör danışmanı olarak projeler yönetti. Kısaca okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitim alanlarının tamamında yürütülen çalışmaların içinde bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8