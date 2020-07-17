Bir otel daha icradan satışa çıkarıldı

Marmaris’in Armutalan ilçesinde bulunan 4 yıldızlı Pineta Park Deluxe Otel, Marmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı.

6 katlı, 230 odalı tesis için 67 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlendi. Tesisin ilk ihalesi 1 Ekim 2020 tarihinde saat 16.00’da, ikinci ihalesi ise 28 Ekim 2020 tarihinde aynı saatte Marmaris 1. İcra Müdürlüğünde yapılacak.



