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Bir harf öğretmek için 50 kilometre yol gidiyor

Sivas’ta fedakar öğretmen engelli öğrencisine okuma-yazma öğretebilmek için 50 kilometre yol kat etti, emekler sonuç verdi ve engelli öğrenci 2. yılında okuma –yazmayı söktü.

Eğitim 24.11.2021, 12:34
Bir harf öğretmek için 50 kilometre yol gidiyor

Sivas’ta fedakar öğretmen engelli öğrencisine okuma-yazma öğretebilmek için 50 kilometre yol kat etti, emekler sonuç verdi ve engelli öğrenci 2. yılında okuma –yazmayı söktü.

Sivas merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ferda ve Temam Koçer çiftinin ikinci çocuğu olan yüzde 97 zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Devran Koçer, engelinden dolayı okula gidemedi. Sivas Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi ile Sivas’ın Hafik ilçesinde görev yapan öğretmen Sedat Bayiskit, haftanın iki günü yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek Devran’a ders vermeye başladı. Büyük fedakarlıkla yaklaşık 2 yıldır her hafta iki gün 1 saatlik yol giden Bayiskit, iki kez trafik kazası geçirmesine rağmen yılmadı, öğrencisi Devran’a okuma yazmayı öğretti. Herkesin takdirini toplayan Bayiskit, neticede yaşanan tüm zorluklara değdiğini söyledi.

“Öğretmenim iyi biri”

Devran Koçer, öğretmeninin iyi biri olduğunu söyleyerek, “Öğretmenim bana okuma yazma öğretti. Öğretmenim iyi biri. Öğretmenimin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

“Tüm zorluklara değdi”

Öğretmen Sedat Bayiskit, öğrencisi Devran’ın okuma yazma öğrendiğini belirtip “Devran Koçer, tanışmamız 2019 yılı Kasım ayında oldu. O zaman ilkokul birinci sınıfa yeni başlıyordu. Daha önce eğitim almamış. Hiç okuma yazma bilmiyordu. Sonraki süreçte 2021 Mart ayından sonra bir pandemi geldi. Pandemiden sonra yüz yüze eğitimler yapılmamaya başladı. Daha sonraki süreçte uzaktan eğitimde olsun, bir iki ay Devran’la devam ettirdik. Şuan Devran üçüncü sınıfa geçti. Okuma yazmayı öğrendi. Devran şuan iyi bir yolda. Başarılı bir öğrenci” diye konuştu.

“Yüz kilometre yol gidip geliyorum”

Bayiskit, yüz kilometre yol gidip geldiğine değinerek, “Yüz kilometre yol gidip geliyorum. Yolumuz yeni yapıldı. Daha önce bu kadar güzel değildi. Sivas merkezde oturuyorum. Sivas merkezden git gel yapıyorum. Devran’a inşallah ilkokulu bitirteceğiz. Benim burada olmamda emeği geçen Sivas Valisi Salih Ayhan beye Milli Eğitim Müdürümüze hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Aileden biri gibi oldu”

Devran Koçer’in annesi Temam Koçer, öğretmen Sedat Bayiskit’in aileden biri gibi olduğunu ifade ederek, “Devran’ın hastalığı, belinde kesesi vardı. Başında şantı var. Belden aşağısına yürüyemiyor. Eğitimi çok güzel. Öğretmenimize de teşekkür ederim. Geliyor, gidiyor okutuyor. Köyde okul olmadığı için gidemiyor. Durumumuz yok Sivas’ta da ev tutamıyoruz. Mecbur evde eğitim görüyor. Altını bezliyorum. Bezini karşılayamıyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Akülü arabası vardı o da bozuldu. Dışarı çıkamıyor. Sürekli evde oturuyor. Üzülüyor arkadaşlarını göremiyor. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Sedat hocam çok iyi birisi. Aileden biri gibi oldu” dedi.

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