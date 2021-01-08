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Binlerce sürücü adayının gözü ehliyet sınavında

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen sınav yapılamamasından dolayı birçok sürücü adayı ile sürücü kursunun mağdur olduğunu söyledi.

Eğitim 08.01.2021, 11:00
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Binlerce sürücü adayının gözü ehliyet sınavında

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen sınav yapılamamasından dolayı birçok sürücü adayı ile sürücü kursunun mağdur olduğunu söyledi.

Korona virüsü nedeniyle ehliyet almak isteyenlerin sayısı eskiye oranla arttı. Salgın riskine karşı ulaşımını kendi otomobili ile yapmak isteyen vatandaşlar, sürücü kurslarına rağbet gösterdi. Birçok sürücü de işe girmek için veya iş gereği ehliyet almak için sırada bekliyor. Başkan Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen kısıtlamalar nedeniyle sınavların yapılamadığını ve bunun bir mağduriyet oluşturduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.

“Yüz yüze eğitim var, sınav yok”

Eğitimlerin başlamasına rağmen sınav yapamadıklarını ifade eden Hasan Guda, “Yüz yüze eğitimin açılması hepimiz için iyi oldu. Sadece yüz yüze eğitimin başlaması yetmiyor. Çünkü sürücü kurslarının bir başka sıkıntısı da sınav yapamamak. Sınav yapamadığımız için adayları sertifikalandıramıyoruz. Sertifikalandıramadığımız için de kurumlara para girdisi olmuyor. İçişleri Bakanlığı’na taleplerimizi sıraladık. Milli Eğitim Bakanlığı sınavları genelde hafta sonu yapıyor. Hasta sonu sınav olduğu takdirde adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mağdur oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntıyı da aşarız. Yüz yüze eğitimde teorik dersleri veriyoruz ama sınav yapamıyoruz. Sınav yapamamak aday içinde bizim içinde sıkıntı. Direksiyon eğitimlerini gerekli önlemleri alarak yapıyoruz. 20 yaş altı sürücüler için kısıtlama saatlerinin dışını baz alıyoruz. Eğitimler de en geç akşam saat 20.00’de sonlanıyor” dedi.

“Samsun’da bine yakın kişi sınav bekliyor”

Samsun’da da bine yakın kişinin ehliyet almak için sınav olmayı beklediğini dile getiren Guda, şunları söyledi:

“Sürücü belgesi almak isteyenlerin birçoğunun ehliyet ile işleri var. Ehliyet sayesinde bir yere müracaat edecekler. İş makineleriyle alakalı daha geçerli olan bir olay var. İş makinesi sürücü belgesi alanlar genelde bunu iş için alıyorlar. Keyfi bir olay için almıyorlar. Belgeyi alamadıkları için de işe giremiyorlar ya da çalışamıyorlar. Bir an önce sınavların yapılmasını istiyoruz. Bunu çözünce bayağı rahatlayacağız. Samsun’da ortalama bine yakın kişi bu şekilde sınav olup, ehliyet almak için bekliyor.”
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