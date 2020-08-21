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Binlerce kişiyi ilgilendiren karar çıktı: ’Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması’

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ŞAHİN, "MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE 9. VE 10. SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİMİZE MESLEK LİSESİ DİPLOMA PROGRAMI UYGULANMAKTADIR. BU ÖĞRENCİLERİMİZ 4 YILI BİTİRDİKLERİNDE KALFALIK BELGESİ, USTALIK BELGESİ AYNI ZAMANDA MESLEK LİSESİ DİPLOMASI ALMAYA HAK KAZANDILAR. BU 2 YILDIR UYGULANAN BİR PROGRAMDIR. BUNA EK OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZIN YAYINLANDIĞI YÖNERGEYE GÖRE ARTIK OKULUMUZDA OKUYAN 11. VE 12. SINIFTAKİ DİPLOMAYA PROGRAMINA DAHİL OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZDE FARK DERSLERİNİ ALARAK MESLEK LİSESİ DİPLOMASINI ALMAYA HAK KAZANACAKLAR. BUNUN YANISIRA MESLEK EĞİTİM MERKEZİNDE OKUYARAK MEZUN OLMUŞ KALFALIK VE USTALIK BELGESİ ALAN KİŞİLER OKULUN TELAFİ PROGRAMINA DAHİL OLARAK DİPLOMA ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR. AYRICA DIŞARIDAN GELEREK ORTAOKUL MEZUNU OLMUŞ, KALFALIK VE USTALIK BELGESİ ALMIŞ KİŞİLERDE DİPLOMA PROGRAMINA DAHİL OLARAK DİPLOMA ALABİLECEKLERDİR. BUNUN EN TEMEL KURALI TELAFİ EĞİTİMLERİNE KATILMALARI GEREKİYOR. BU TELAFİ PROGRAMLARI OKULUMUZCA HAZIRLANARAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ONAYI ALINACAK. EĞİTİM- ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLAYANA KADAR KAYITLAR YAPILACAKTIR. TELAFİ PROGRAMI 36 HAFTA BOYUNCA SÜRECEKTİR. DEVAMSIZLIK SORUNU YAŞAMAYANLAR VE DERSLERDEN BAŞARILI GEÇENLER DİPLOMA ALMAYA HAK KAZANACAKTIR" DEDİ.

Eğitim 21.08.2020, 09:42
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Binlerce kişiyi ilgilendiren karar çıktı: ’Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması’

Milli Eğitim Bakanlığı meslek eğitim merkezlerine gönderdiği yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile ’meslek lisesi diploması’ sahibi olabileceğini duyurdu.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programında dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrencilerde fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir.

"Devamsızlık yapmayanlar ve derslerde başarılı olanlar diploma alacaklar"

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Mesleki Eğitim Merkezlerinde 9. ve 10. sınıftaki öğrencilerimize meslek lisesi diploma programı uygulanmaktadır. Bu öğrencilerimiz 4 yılı bitirdiklerinde kalfalık belgesi, ustalık belgesi aynı zamanda meslek lisesi diploması almaya hak kazandılar. Bu 2 yıldır uygulanan bir programdır. Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlandığı yönergeye göre artık okulumuzda okuyan 11. ve 12. sınıftaki diplomaya programına dahil olmayan öğrencilerimizde fark derslerini alarak meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacaklar. Bunun yanı sıra meslek eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş kalfalık ve ustalık belgesi alan kişiler okulun telafi programına dahil olarak diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca dışarıdan gelerek ortaokul mezunu olmuş, kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir. Bunun en temel kuralı telafi eğitimlerine katılmaları gerekiyor. Bu telafi programları okulumuzca hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı alınacak. Eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar kayıtlar yapılacaktır. Telafi programı 36 hafta boyunca sürecektir. Devamsızlık sorunu yaşamayanlar ve derslerden başarılı geçenler diploma almaya hak kazanacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise mesleki eğitim merkezlerinin eğitim sistemi içerisinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim sistemimiz içerisinde mesleki eğitimin çok önemli bir yeri var. Bizler de örgün ve yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitimin hak ettiği yeri bulması, meslek ve beceri konusunda donanımlı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Meslek eğitim merkezleri artık lise diploması veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yönerge ile artık mesleki eğitim merkezlerinden lise diploması alma koşulları daha da genişletildi. Dersleri başarılı geçenler ve devamsızlık konusunda sıkıntı yaşamayanlar lise diploması alabilecek" diye konuştu.

Telafi programlarının detayları ise Samsun Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılacak.

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