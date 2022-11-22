Bingöllü öğrenci "Bana Maviyi Anlat’ şiiriyle Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde lise öğrencileri arasında düzenlenen "öğretmen olmak" temalı şiir yarışmasına "Bana Maviyi Anlat" şiiriyle katılan Bingöl Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Arıkız, birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli resmi ve özel okullarda iki farklı kademede lise ve ortaokul öğrencileri arasında "öğretmen olmak" temalı şiir yarışması düzenledi. Ortaokul ve liseler arası olmak üzere iki kademede düzenlenen şiir yarışmasına Bingöl Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Arıkız, "Bana Maviyi Anlat" şiiriyle katıldı. Yarışma sonucu Liseler kategorisinde Türkiye birincisi olan Fatma Zehra Arıkız’ı İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel makamında ağırladı. İl Müdürü Yücel, öğrenciye başarılarının devamını dileyerek, çeşitli hediyeler verdi.