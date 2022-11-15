Bingöllü 121 öğrenci, ’Gönül Köprüsü’ ile ara tatili Bursa’da geçirecek

Okulların ilk ara tatilini değerlendiren Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden 121 öğrenciyi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ’Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ Projesi çerçevesinde geziye gönderdi. Öğrenciler, ara tatil boyunca Bursa’da tarihi ve kültürel mekanları gezecek.

Bingöl’ün Genç Kaymakamlığı ve belediyesi, 2022-2023 eğitim yılının ilk ara tatilinde öğrencileri sevindiren bir projeye dahil oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ’Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ Projesi çerçevesinde, ilçede eğitim gören 121 öğrenci, uçakla Bursa’ya gönderildi. Projeyle Bursa’ya giden 121 öğrenci ve 10 görevli personel, ara tatil boyunca orada kalacak ve tarihi mekanları gezecek.

’’Geziyle kültürel etkileşim sağlamayı amaçlıyoruz’!

Proje hakkında bilgi veren Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, ’’2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Şehirden Şehire Gönül Köprüsü Projesi" ile ilçemizde yaşayan 121 öğrencimiz ile 10 görevli personelimiz olmak üzere toplam 131 kişilik kafileyi Bursa Gemlik Karacaali Kamp alanına götürüyoruz. Gençlerimizin yaşadığı şehrin dışında da farklı tarihi, kültürel ve turistik mekanları gezip görmesi ve kendi şehriyle bir gönül köprüsü kurmasını önemsiyoruz. Bu geziyle kültürel etkileşim sağlayarak, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi ve farklı şehirlerin kültürler arası zenginliğini gençlerimize kazandırmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

4 günlük tatilde tarihi yerleri gezeceğini söyleyen öğrencilerden Zeynep Çarkçı, ’’Bursa’ya gidiyoruz. 4 günlük bir tatilimiz var ve inşallah güzel geçecek. Tarihi yerleri gezdirecekler bize ve bunun için çok mutluyum. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Projede emeği olanlara teşekkür eden Baran Ayrı ise ’’Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Genç Kaymakamlığı projesi ile 4 günlük geziye gidiyoruz. Bizleri gezdirecekleri için büyüklerimize teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.