Bingöl’den Adıyaman Sincik’e kardeş eli

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ülke genelinde yardım kampanyaları ardı ardına devam ederken Bingöl Vali Güner Orbay Ortaokulu depremden etkilenen ve kardeş okul seçilen Adıyaman Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu için başlattığı yardım kampanyası kolilerini araçlarına yükleyerek yola koyuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Meydana gelen depremin ardından yardım kampanyaları ardı ardına yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı da depremden etkilenen okulları diğer illerdeki okullar ile kardeş okul ilan ederek kampanya yapmalarına olanak sağlamıştı. Depremden ağır etkilenen Adıyaman’ın Sincik İlçesi İnlice İmam Hatip Ortaokulu ile Bingöl merkez Vali Güner Orbay Ortaokulu kardeş okul ilan edildi. Depremzede öğrenci ve aileleri için hemen kolları sıvayan okul yönetimi ile öğrenciler bayram öncesi erzak yardımı toplamaya başladı. Bir hafta içerisinde 220 koli erzak ve 25 koli de kırtasiye malzemesi toplayan öğretmen, öğrenci ve veliler, topladıkları erzakları 35 öğrencinin yardımı ile kolileyerek hazır hale getirdi. Toplanan yardımlar ayarlanan araçlara tek tek yüklenerek Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Kampanyayı yürüten ve organize eden Okul Müdür Yardımcısı Nurullah Vergi, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÇEDES Projesi kapsamında depremzede aileler ve okullar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her okula bir kardeş okul tahsis edildi. Bize de Adıyaman Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu ile kardeş okul seçildik. Bizde bunun için bir kampanya yaptık bu kampanya doğrultusunda Bingöl merkez Vali Güner Orbay Ortaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri hep beraber seferber oldu. Bir haftalık bir kampanya içerisinde okulumuz bünyesinde bulunan Murat İlköğretim Okulu ile beraber 220 koli kumanya toplandı. Ayrıca 25 koli de kırtasiye yardımı öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından afet bölgesindeki öğrencilerimize göndermek amacıyla toplandı. Özellikle paketleme esnasında 35 tane öğrencimizde görev aldı buradan onları yürekten kutluyorum. Bu yardımların biran önce yetişmesi için canla başla çalıştılar. Bizlerde bugün yüklemeyi yapıp sabah 6 öğretmen arkadaşımız ile birlikte o bölgeye gidip yardımı dağıtacağız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.