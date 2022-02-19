Bingöl’de trafik ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Genç ilçesinde trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Genç ilçesi Yayla Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören yaşları 85 öğrenciye trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrası jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.