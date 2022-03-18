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Bingöl’de olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime ara verildi
Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Eğitim 18.03.2022, 00:17
Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 18.03.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.