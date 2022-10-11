Bingöl’de hayırsever iş insanından eğitime destek

Bingöl’de eğitim gören 500 öğrenciye okul çantası yardımında bulunuldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle eğitime katkı sunmak ve öğrencileri sevindirmek isteyen hayırsever iş adamı Metin Keskin, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 500 adet okul çantası yolladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teslim alınan okul çantalarının il merkezinin yanı sıra köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağı bildirildi.

İş adamı Metin Keskin’e duyarlılığından dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Eğitime yapılan her yardım çok kıymetlidir. Yapılan bu yardımda bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz ve milli eğitim camiası adına hayırsever iş adamımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

İş adamı Metin Keskin ise “Herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerekiyor. Birlik beraberlik bunu gerektirir. Mükemmel gülüşü ve mutluluğu her şeye değer olan yarınlarımıza yardım etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.