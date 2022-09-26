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Bingöl’de güvenlik korucularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca güvenlik korucularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Eğitim 26.09.2022, 11:55
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca güvenlik korucularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Güvenlik Korucularına yönelik icra edilen toplantıda, “Yürütülen terörle mücadele harekatı, bölgedeki göçer hareketliliği’’ konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrası güvenlik korucularına İl Jandarma Komutanlığı tarafından hediye verildi.