Bingöl’de eğitime kar engeli

Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime 14 Mart Pazartesi günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan kamuda görevli engelli ve hamilelerin de aynı gün izinli sayılacağı bildirildi.