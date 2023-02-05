Bingöl’de eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.