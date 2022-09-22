Bingöl’de binlerce öğrenci yurda yerleşti, yedekte bekleyen kalmadı

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki KYK yurtlarına 5 bin 400 öğrenci yerleşti, yedekte bekleyen kimsenin kalmadığı bildirildi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Bingöl’e gelen öğrenciler, yerleştikleri KYK yurtlarına personel eşliğinde götürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki personel, otogara gelen öğrencileri ve aileleri karşılayarak yurtlara götürüyor. Öğrencilerin otel konforundaki yurtlara yerleştirildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "İl Müdürlüğümüze bağlı KYK yurtlarımızda 4 bin 900, Özel Yurtlarımızda 500 olmak üzere toplam 5 bin 400 kapasite ile hizmet vermekteyiz. İlimizde yurt başvurusu yapan kız ve erkek öğrencilerin tamamı yurtlarımıza yerleşti, yedekte bekleyen öğrenci bulunmamaktadır. Yurt başvurusu olmayan öğrencilerimizi de yurtlarımızda misafir olarak barındırmaktayız. İlimize gelen öğrencileri Bingöl otogarında karşılayarak yurtlarımıza yönlendiriyoruz, öğrenci ve ailelerini yurtlarımızın kapısında karşılayarak ikramlarda bulunuyoruz. Yurtlarımız ve ilimizle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde barınmaları eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde gelişimlerine katkı sunacak tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.