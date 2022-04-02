Bingöl’de AFAD gönüllüleri, öğrencilere eğitim verdi

Bingöl’de AFAD gönüllüleri, merkez Ağaçeli İlkokulundaki öğrencilere afet farkındalığı ve tahliye eğitimi verdi.

Bingöl AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde eğitim vermeye başlayan gönüllüler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede merkeze bağlı Ağaçeli İlkokulundaki öğrencilere afet farkındalığı ve tahliye eğitimi verildi. Öğrencilere eğitimde deprem esnasında yapılması gerekenler ve tahliye işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

AFAD Bingöl gönüllü lideri İbrahim Tan, programın düzenlenmesinde destekleri için AFAD Bingöl İl Müdürü Kerem Oruk’a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Şube Müdürü Sedat Doğan’a, tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere ile AFAD ekibine teşekkür etti.