Bingöl Yunus Emre Anadolu Lisesi ’Green Skills Awards 2022’ yarışmasında Avrupa birincisi oldu

Hırvatistan, Türkiye ve Ermenistan ülkelerinin işbirliği ile yürütülen ve Türkiye’yi temsil eden Yunus Emre Anadolu Lisesi, The Green Changemakers eTwinning projesi Avrupa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Green Skills Awards 2022" yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Merkezi İtalya’nın Torino kentinde bulunan Avrupa Birliği Ajansı Avrupa Eğitim Vakfı ETF üstün başarılı bulduğu proje nedeniyle birincilik sertifikası gönderdi.

Projede yer alan danışman öğretmen Hülya Buyankara ile öğrenciler Ebrar Canlı, Mihriban Güçden, Aleyna Dursun ve Elif Dener’i İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel makamında kabul etti. Yapmış oldukları proje hakkında bilgi alan Yücel, öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Yücel, "Bu proje bizi gururlandırmıştır. Bu yıl Bingöl’de hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz bizlere bu tür birincilikler getirerek tüm eğitim camiamıza örnek olmuştur. Projede emeği geçen hem öğretmen hem öğrenci hem de idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı diğer okullarımıza da örnek olacaktır" dedi.

28 dilde mevcut olan eTwinning portalında bugün yaklaşık olarak 980 binden fazla öğretmen üye olarak yer alırken, portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunmasını sağlıyor.